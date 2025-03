Le très populaire Kaiju no 8 prépare son retour avec une grande annonce et de nouvelles images qui vont faire très plaisir aux fans. On vous donne tous les détails.

Le week-end dernier a été grandiose pour les otakus. Les licences les plus populaires du monde du manga ont déployé les grands moyens pour leurs annonces à l'occasion de l'AnimeJapan 2025. Dans le lot, l'un des plus gros succès de ces dernières années a enfin donné des nouvelles de sa suite. Kaiju no 8 prépare en effet son retour sur nos écrans et pas uniquement au cinéma ! On a enfin du concret pour la saison 2, les fans vont être ravis.

Kaiju no 8 va tout exploser en 2025

One Piece, My Hero Academia... les grandes annonces ont rivalisé le week-end de l'AnimeJapan 2025. Mais d'autres licences n'ont pas démérité non plus. Kaiju no 8 s'est effectivement offert un beau coup de projecteur. Ayant conquis le public sur papier avant de crever l'écran en 2024, il tarde aux fans de découvrir la suite des aventures de Kafka Hibino.

Ça tombe bien, car la suite de la série précise enfin sa fenêtre de sortie. TOHO Animation a effectivement sauté sur l'occasion d'une présentation à la fameuse convention pour préciser à nouveau quand les Forces de défense feront leur retour. On peut vous le dire, l'été promet d'être chaud ! La saison 2 de Kaiju no 8 sortira en juillet 2025 en exclusivité sur Crunchyroll (d'abord en simulcast avec VOSTFR).

Les prochains épisodes promettent à nouveau d'être spectaculaire, même si le nouveau teaser met avant tout l'accent sur les personnages et la préparation. Dans cette nouvelle saison de Kaiju no 8, Kafka rejoint finalement la première division et fera équipe avec des figures aussi différentes qu'étonnantes. Attendez-vous encore à de belles surprises !

Surtout, ne loupez pas le coche. L'œuvre de Naoya Matsumoto fait aujourd'hui partie des incontournables. La saison 1 est déjà disponible en intégralité sur Crunchyroll, en VOSTFR et VF. Mais si la perspective de 12 épisodes à rattraper d'ici à juillet 2025 vous paraît trop compliquée, on a une autre solution pour vous. Les 17 et 18 avril 2025, vous pourrez retrouver le film récapitulatif Kaiju No 8 Mission Recon au cinéma. C'est l'occasion parfaite de revivre les événements des premiers épisodes condensés en environ 2 heures de long-métrage. Réservez votre séance dans les salles près de chez vous !