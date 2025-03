La grande annonce que tous les fans de My Hero Academia attendait est enfin tombée. La hype va être plus forte que jamais, préparez-vous dès maintenant pour être au rendez-vous.

Les fans de My Hero Academia ont dû dire au revoir à leur œuvre de cœur... du moins sur papier ! L'aventure de Deku et ses compagnons n'a pas encore complètement tiré sa révérence à l'écran. La diffusion de la bataille finale est donc un moment plus attendu que jamais. Jusqu'ici, nous savions que nous la découvririons en 2025 sans plus de détails. Après ce week-end, on sait enfin quand ça arrivera concrètement !

Le dénouement de My Hero Academia approche

Ce week-end se tenait la convention AnimeJapan2025. Ç'a été un moment de fête pour tous les otakus, fort en annonce à propos de très grosses séries. Nous savions déjà que One Piece ou encore Grand Blue seraient au rendez-vous, mais ce n'était évidemment pas les seules. My Hero Academia avait aussi noté la date dans son agenda pour donner aux fans ce qu'ils attendaient.

De fait, l'œuvre de Kōhei Horikoshi a enfin levé le voile sur son calendrier ! Les équipes ont d'abord dévoilé un visuel inédit pour la saison 8 de MHA, comportant LA fameuse date, ou plutôt la fenêtre de diffusion pour laquelle les fans se languissaient. C'est désormais officiel, les ultimes épisodes de l'anime sortiront à partir du mois d'octobre 2025.

© Kōhei Horikoshi / Bones.

Mais ce n'est pas tout ! Les fans de My Hero Academia ont également été gâtés avec le trailer officiel (qui a plus des airs de teaser) de l'ultime saison. Tout en émotion, il met en avant les épreuves auxquelles Deku a dû faire face avant le dénouement de la Bataille finale, à venir dans la saison 8.

On a en enfin une dernière bonne nouvelle pour vous : vous pourrez la voir en exclusivité française sur Crunchyroll à sa sortie, en VOSTFR. Une fois de plus, la plateforme de SVOD va combler les fans de My Hero Academia. D'ailleurs, vous pourrez retrouver le spin-off Vigilantes dès le mois d'avril. Voilà qui saura vous faire patienter en beauté d'ici à la conclusion de l'aventure de Deku.