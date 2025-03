C'est une grande semaine pour les amateurs de manga et d'anime ! De fait, les jours sont à l'heure des festivités avec la convention AnimeJapan 2025. Les licences en vogue commencent donc à dévoiler leurs annonces pour 2025. Aux côtés de gros titres comme One Piece, d'autres émergent et font déjà preuve d'une belle popularité. C'est notamment le cas de Grand Blue qui a aussi une très bonne nouvelle à partager avec ses fans.

Grand Blue vous donne rendez-vous

Ça fait un bon moment que la communauté des fans de Grand Blue attend la suite de son anime. Il faut dire qu'il avait su capter l'attention avec un ton frais et décomplexé. Rappelez-vous, la saison 1 nous embarquait pour suivre l'installation d'Iori Kitahara dans la petite ville côtière d'Izu. Le jeune garçon souhaitait tout faire pour mener la vie d'étudiant dont il rêve, entre sorties avec de bons copains, du club de plongée en l'occurrence, et de jolies filles.

Après un long silence, l'adaptation du manga de Kenji Inoue et Kimitake Yoshioka s'apprête enfin à revenir sur le devant de la scène. De fait, en marge du panel de l'AnimeJapan 2025, les équipes de la série Grand Blue ont enfin levé le voile sur le trailer de la saison 2. Il s'agit d'une version rythmée par un morceau du groupe Atarashii Gakko!, très en vogue actuellement.

Mais, ce n'est pas tout ! Une autre surprise a accompagné cette annonce. On sait désormais quand sortira la saison 2 de Grand Blue. Elle arrivera officiellement le 7 juillet 2025 sur vos écrans ! Bien sûr, il faudra encore attendre un peu pour savoir qui se chargera de la diffusion en France. Comme souvent, il y a des chances que Crunchyroll soit sur le coup. Dans tous les cas, une chose est sûre, ce sera la série idéale pour passer l'été.