Un des gros cartons de Crunchyroll s'apprête à faire son retour ! La plateforme de SVOD nous abreuve continuellement en belles nouveautés. Mais, ici, nous parlons d'une de ses meilleures séries : Kaiju No 8. D'abord reconnu comme meilleur manga en 2023, l'œuvre nous a ensuite éclaté la rétine avec son anime signé Production I. G. Cette nouvelle va donc faire la joie de très nombreux fans en France.

Kaiju No 8 n'oublie pas ses fans français

Crunchyroll ne passe jamais à côté d'un anime à succès. Grâce à la plateforme, on ne manque aucune des séries qui font sensation au Japon. Entre les nouveaux épisodes de One Piece, les œuvres émergentes comme Gachiakuta ou la nouvelle génération d'incontournables, comme Kaiju No 8, on se régale.

Justement, l'œuvre de Naoya Matsumoto prépare une belle surprise pour ses fans français. Si vous êtes fans de Kaiju No 8, alors vous avez certainement bondi d'enthousiasme à l'annonce du film compilatoire de la saison 1. Cependant, on ignorait encore s'il allait être diffusé en dehors de l'archipel japonais. Nous avons enfin une réponse grâce à Crunchyroll et ça va vous plaire !

De fait, le film Kaiju No 8 : Mission Recon va bien débarquer dans les cinémas français. Ce sont Crunchyroll et Sony Pictures Entertainment qui se chargeront de la distribution. Ainsi, nous n'aurons pas à attendre très longtemps après la diffusion japonaise, fin mars. De fait, vous pourrez revivre le début des aventures de Kafka Hibino sur grand écran les 17 et 18 avril 2025 !

Malheureusement, le film Kaiju No 8 ne sera distribué que pendant deux jours en France. C'est souvent comme ça avec les films de compilation tirés d'anime. Encore ce mois-ci, ce fut le cas pour celui rejouant la fin de L'Attaque des Titans. Ce sera donc une occasion à ne pas manquer pour les fans du manga de Naoya Matsumoto. D'autant plus qu'il sera complété d'un épisode exclusif, « Le jour de congé de Hoshina ». Si vous voulez vous remettre dans le bain avant la diffusion de la saison 2 en 2025 sur Crunchyroll, vous savez ce qu'il vous reste à faire !