Ce week-end s'est tenu un événement rempli de grosses annonces pour tous les otakus : l'Anime Expo ! La convention s'est tenue à Los Angeles, rassemblant de grands noms du milieu de l'animation qui avaient pas mal de choses à dévoiler à leurs fans respectifs. Parmi eux se tenaient les équipes de Jujutsu Kaisen. Or, celles-ci ont enfin partagé la nouvelle que beaucoup attendaient depuis longtemps.

Jujutsu Kaisen prépare enfin la suite

Le rendez-vous était donné pour le 6 juillet et les équipes de Jujutsu Kaisen ne l'ont pas manqué. Un an et demi a passé depuis le renouvellement de la série pour une saison 3. Depuis, le temps a filé et le manga de Gege Akutami a eu le temps de se conclure sur papier. Les fans français auront même l'occasion de lire le tome 28 en octobre prochain, rendant l'attente de l'anime encore plus longue.

Mais celle-ci commence enfin à s'estomper ! De fait, l'anime Jujutsu Kaisen a fait une grande nouvelle pour tous ses fans ce week-end. Les équipes étaient sur scène à l'Anime Expo 2025 pour confirmer que la production de la saison 3 était bien lancée. Plus que cela, le doublage serait déjà en cours.

D'ailleurs, Jun'ya Enoki, le seiyuu du héros Yuji Itadori, était lui aussi présent. Il a donc partagé quelques commentaires sur la saison 3 de Jujutsu Kaisen et ça met déjà l'eau à la bouche ! D'après ses dires, les combats à venir seraient « d'un tout autre niveau ».

Il faut dire en même temps que la saison 3 de Jujutsu Kaisen couvrira un arc intensif du manga, celui de la Traque meurtrière. Elle mettra alors en scène ce Battle Royale impitoyable qui fait s'opposer les utilisateurs de l'énergie occulte. Déjà à l'occasion du Jump Festa 2025, le premier visuel officiel marquait le ton avec ses nuances de rouges plus qu'anxiogènes.

Premier visuel de la saison 3 de JJK. © Shueisha et MAPPA.

La saison 3 de Jujutusu Kaisen n'a pas encore de date de sortie. Néanmoins, cette nouvelle laisse présager une fin de doublage, puis le bouclage de la post-production cette année. Dès lors, nous pourrions espérer découvrir la suite en 2026. Voilà qui promettrait donc une grosse année avec les retours confirmés également de Black Clover et Bleach. En attandant, les fans de l'œuvre de Gege Akutami pourront patienter avec le film JJK Trésor caché / Mort prématuré les 9 et 10 août en France.