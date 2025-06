Les fans de Jujutsu Kaisen font le deuil du manga depuis qu'il s'est terminé avec son 271e chapitre. Toutefois, ils n'ont pas fait une croix sur l'œuvre dans son ensemble ! Elle a encore pas mal de choses en réserve du côté de l'anime. Alors qu'une nouvelle saison est en préparation, le prochain film se précise enfin avec un personnage adoré à l'honneur.

Jujutsu Kaisen revient au cinéma

Le monde de l'animation est en effervescence ces jours-ci ! À l'occasion du festival international d'Annecy, les annonces pleuvent autour de projets que nous gardons à l'œil depuis un moment. Parmi eux, nous avons eu le plaisir d'avoir du nouveau concernant le film compilatoire Jujutsu Kaisen Trésor caché / mort prématuré.

Toujours assuré par le studio MAPPA, avec Shota Goshozono à la réalisation, le film Jujutsu Kaisen compilera les 5 premiers épisodes de la saison 2 de l'anime. Ce sera une occasion de replonger dans la jeunesse de Satoru Gojo et d'explorer ses liens avec Suguru Geto. Alors amis à l'époque du lycée, les deux exorcistes rivaux se sont vu confier une mission d'ampleur : protéger la jeune Riko Manai, poursuivie par une secte religieuse qui souhaite l'offrir en sacrifice.

Ce film Jujutsu Kaisen sera l'occasion de rendre hommage au personnage de Gojo, l'un des plus appréciés de l'œuvre de Gege Akutami. Dès sorti au Japon le 30 mai dernier, il a reçu un accueil chaleureux. La suite logique est maintenant de l'exporter en dehors des frontières. C'est avec plaisir que les fans apprennent, à l'occasion, du festival d'Annecy, qu'il sera diffusé dans les cinémas français à l'été 2025.

Les détails sur cette sortie à l'étrange n'ont pas encore été donnés. Le nombre de salles concernées et la date doivent encore être indiqués. Toutefois, c'est une très bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendent Jujutsu Kaisen Trésor caché / Mort prématurée. En outre, c'est idéal pour patienter avant la sortie du tome 28 à l'automne prochain. N'oublions pas non plus la saison 3 de l'anime qui se fait longuement désirer.