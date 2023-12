En l’espace de quelques années seulement, Jujutsu Kaisen s’est imposé comme l’une des nouvelles références de l’animation japonaise. Si la réalisation et le savoir-faire de MAPPA y sont pour beaucoup, c’est surtout son univers, ses personnages et son action intense qui ont permis à la série de captiver autant les foules. Le phénomène n’est pas prêt de s’arrêter, puisqu’une annonce particulièrement attendue des fans de Jujutsu Kaisen vient de tomber.

La saison 3 de Jujutsu Kaisen

La saison 2 de Jujutsu Kaisen arrive à son terme ce soir sur Crunchyroll. L’épisode 22, déjà diffusé au Japon, a donc conclu l'arc de l'incident de Shibuya et ses nombreux rebondissements. Force est de reconnaître que cette saison a eu son petit lot de surprises. MAPPA a encore une fois démontré toute sa maîtrise en matière d’animation, adaptant à la perfection les événements les plus marquants du manga. Après la présentation des héros et de la société dans la toute première saison, sa suite est rentrée dans le vif du sujet, explorant plus en profondeur le passé en commun de Gojo et Geto. Elle se terminera finalement avec l'apparition très attendue d’un certain personnage. Une conclusion en apothéose et comme on pouvait s’y attendre, le studio d’animation est prêt à s’attaquer à la suite. La saison 3 de Jujutsu Kaisen vient d’être confirmée.

L’information est tombée, sans surprise, juste après la diffusion de l’épisode final de la saison 2. Outre une petite mise en bouche avec un très court trailer, peu d’informations ont été révélées. Pour le moment, nous savons simplement que MAPPA sera toujours aux commandes et que cette saison 3 de Jujutsu Kaisen traitera l’Arc de la Traque Meurtrière, qui n’a pas manqué de passionner, voire de choquer, les lecteurs assidus du manga. Sans trop en dire, ce jeu morbide sera lourd de conséquences pour la société et ses membres, mais on laissera les spectateurs de l’anime le découvrir par eux-mêmes à une date indéterminée.