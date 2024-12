Cette année a tourné une page conséquente pour les fans de Jujutsu Kaisen... De fait, le manga déjà culte de Gege Akutami a tiré sa révérence avec un ultime chapitre à la rentrée de septembre 2024. Toutefois, la franchise n'a pas encore terminé de vous surprendre. Elle a même ouvert le Jump Festa 2025 en beauté avec une annonce très attendu ainsi qu'une belle surprise !

Quand il y en a plus, il y en a encore pour Jujutsu Kaisen

Vous pensiez que c'était fini pour le manga Jujutsu Kaisen ? Eh bien non ! Gege Akutami a du contenu inattendu pour les lectrices et les lecteurs. De fait, les deux derniers volumes reliés doivent paraître pour Noël au Japon, soit ce mercredi 25 décembre 2025. Or, le tome 30 aura une petite surprise qui n'était pas parue en pré-publication dans le Weekly Shōnen Jump : un épilogue de 16 pages consacré à Nobara, Panda, Ozawa and Uraume.

© Gege Akutami / Shūeisha

Ce n'est pas tout pour JJK ! Même si le manga va se terminer une seconde fois cette semaine, il reste encore de quoi faire pour l'anime. Après deux saisons acclamées, les fans attendent maintenant la suite. Le Jump Festa était donc le bon moment idéal pour donner des nouvelles de la série (et même un peu plus).

D'une part, le studio MAPPA - qui a décidément eu beaucoup à montrer pendant la convention avec du nouveau également du côté de Chainsaw Man - a pu montrer un nouveau visuel pour teaser la saison 3 de l'anime. Celle-ci est actuellement en production, mais aucune date de sortie n'est donnée dans l'immédiat. Tout ce qu'on peut dire pour se mettre l'eau à la bouche, c'est qu'elle adaptera l'arc Shimetsi Kaiyū.

D'autre part, un film récapitulatif trouve quant à lui place dans le calendrier de l'an prochain. Il sortira officiellement le 30 mai 2025 au Japon. Côté contenu, il regroupera les arcs Kaigyoku et Gyokusetsu de la saison 2, histoire de bien nous préparer avant la suite de l'anime. Par ailleurs, il faudra attendre confirmation pour savoir s'il sortira également dans les salles françaises.