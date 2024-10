Après des années d'absence, l'anime Bleach tiré des œuvres de Tite Kubo a enfin droit à une saison 3, baptisée Thousand-Year Blood War, fraîchement débarquée sur Disney+ pour les 20 ans de la série. Jusqu'à présent, les fans français avaient été quelque peu délaissé. La plateforme SVOD les a cependant entendu, et cela va prochainement changer.

Une guerre de mille ans gagnée par les fans français de Bleach

Parmi les nombreux mangas les plus reconnus à l'international comme Berserk, One Piece et Naruto entre autres exemples, Bleach dispose également d'une belle longévité qui n'a pas à rougir de la concurrence. Cela fait 20 ans que les aventures d'Ichigo et ses amis Shinigami ont été adaptés sur le petit écran. Après un entraînement intensif et une très longue absence, la fine équipe nous est enfin revenue à l'occasion d'une troisième et a priori dernière saison. Thousand-Year Blood War entend en effet s'attaquer à l'ultime arc du manga éponyme.

Disponible sur Disney+ notamment en VO et avec un doublage anglais, Bleach avait toutefois délaissé les fans français sur ce plan. Le compte officiel de la plateforme SVOD a toutefois récemment enfin partagé une bonne nouvelle à ce sujet. « Vous êtes beaucoup à nous le demander : la VF de la saison 3 de Bleach arrivera bien dans un second temps ». Il faudra pour l'heure se contenter de cette information, en attendant de savoir exactement quand elle sera enfin disponible pour les personnes allergiques aux voix japonaises ou anglaises.

Bleach semble en tout cas avoir connu un certain regain d'intérêt avec l'arrivée de cette saison 3. Un nouveau jeu arrivera en effet courant 2025 sur consoles et PC, baptisé Rebirth of Souls. Il s'agit pour rappel d'un jeu de combat ressemblant sur le papier beaucoup à un certain Dragon Ball Sparking Zero attendu le 11 octobre à venir. Ce qui ne devrait pas être pour déplaire aux fans des œuvres de Tite Kubo et Akira Toriyama. Patience est toutefois de mise pour voir ce que ce titre estampillé Bleach développé par Tamsoft et également édité par Bandai Namco donnera vraiment.

Source : Disney+ FR sur X.com