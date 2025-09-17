La sortie de la saison 3 de Jujutsu Kaisen promet d'être un événement dingue pour les fans de japanimation. Pourtant, des inquiétudes persistent après la dernière communication.

Jujutsu Kaisen s'est imposé comme l'une des référence incontournable de la dark fantasy moderne dans le monde du shonen. Mêlant combat spectaculaires et arc narratifs d'une intensité dramatique croissante, l'œuvre de Gege Akutami a bouleversé les lecteurs et téléspectateurs du monde entier. Alors, après la fin du manga, chaque nouvelle saison de l'anime est attendue avec une impatiente de taille. La saison 3 se prépare justement pour l'année prochaine, mais quelques nuages au tableau sèment le doute avant la sortie.

Une saison 3 sous haute pression pour Jujutsu Kaisen ?

C'est en janvier 2026 que Jujutsu Kaisen fera son grand retour sur nos écrans. Déjà confirmée sur la plateforme Crunchyroll, la série sera l'un des événements majeurs de l'animation l'an prochain. Qui plus est, la saison 3 adaptera l'arc de la Traque meurtrière juste après la tragédie rencontrée à Shibuya. Dès lors, les fans trépignent à l'idée de découvrir la suite.

Cependant, il se pourrait que tout ne soit pas au beau fixe en coulisses pour le studio MAPPA (Chainsaw Man, Banana Fish). Le trailer de la saison 3 a, certes, électrisé les fans. Pour autant, il trahit de potentielles difficultés rencontrées par les équipes, qui nous ramèneraient à la même situation connues sur la saison 2. Certains plans, certaines animations également laissent un sentiment d'inachevé à l'œil qui commence à inquiéter le public.

Il faut dire que MAPPA doit relever un lourd défi avec cette saison 3 de Jujutsu Kaisen. Le studio se retrouve à adapter un nombre record de chapitres pour la série. Après les 68 de la première saison et les 73 de la deuxième, il faut cette fois réussir à condenser efficacement les 85 de la Traque meurtrière et des sous-arc adjacents.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen avait déjà laissé bien des animateurs sur le carreaux. De fait, des membres de MAPPA n'avaient pas hésité à exprimer publiquement leur épuisement. C'est pourquoi les fans se soucient aujourd'hui de leur bien-être au travail. Même si la suite s'annonce épique, il n'est pas souhaitable que cela se fasse au détriment des professionnels. Toutefois, le studio n'a pas pris la parole à ce sujet pour l'heure.