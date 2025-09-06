On peut dire que Jujutsu Kaisen s'apprête à faire sa rentrée en France avec un collector un prestigieux qui devrait beaucoup plaire aux fans du manga.

L'actualité est bouillante autour de Jujutsu Kaisen ces derniers jours ! Il faut dire que l'attente autour de la saison 3 de l'anime se prolongeait depuis un moment déjà. Dès lors, l'annonce d'une date prochaine pour sa diffusion a de quoi ravir les fans. Mais, ce n'est pas la seule chose qui a de quoi leur mettre le cœur en fête. La date de sortie du prochain collector du manga approche et les précommandes sont déjà ouvertes.

Un collector parfait pour les fans de Jujutsu Kaisen

Bien que les fans de Jujutsu Kaisen aient déjà pu découvrir la fin du manga en ligne, à l'occasion de la sortie de son ultime chapitre, la publication du manga relié n'est pas terminée en France. Trois volumes doivent encore paraître, jusqu'au 30e. Si le calendrier suit celui du Japon, nous pourrions avoir la fin du manga dès 2025, puisque le tome 28 arrive dans moins d'un mois, soit un an presque jour pour jour après la sortie originale.

Ainsi, Ki-oon éditions donne rendez-vous aux lectrices et lecteurs français le 2 octobre 2025 pour découvrir le tome 28 de Jujutsu Kaisen. Celui-ci poursuivra la bataille du No Man's land de Shinjuku avec les chapitres à 246 à 254. Une version standard sera évidemment disponible en librairie et chez les principaux revendeurs, mais pas seulement !

En effet, l'éditeur français a concocté un collector bien rempli pour la sortie du prochain volume de Jujutsu Kaisen. Cette édition prestige du tome 28 comprend donc le livre en lui-même, mais doté d'une couverture réversible, ainsi qu'une tonne de goodies. Retrouvez dans ce coffret une poupée vaudou, à l'image de l'univers ésotérique inventé par Gege Akutami, un ex-libris, un lenticulaire, un carillon et, clou du spectacle, une reproduction des lunettes iconiques de Satoru Gojo. Les précommandes du collector de Jujutsu Kaisen sont lancées, à vous de jouer :

© Ki-oon éditions.