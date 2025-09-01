L'attente va enfin toucher à sa fin pour la suite de l'anime Jujutsu Kaisen. La grande annonce que tous les fans attendaient vient enfin de tomber, avec un trailer en prime.

Patience est de rigueur de nos jours quand on attend la suite d'une de ses séries préférées. Cela vaut aussi pour les anime, chaque nouvelle saison prenant son temps pour débarquer sur nos écrans. Les fans de Jujutsu Kaisen en savent quelque chose, puisque ça fait deux ans qu'ils attendent les nouveaux épisodes. Mais la nouvelle qu'ils espéraient tant est enfin là et avec une surprise qui plus est.

Pour le cinquième anniversaire de l'anime Jujutsu Kaisen, un grand live-stream a été organisé pour célébrer l'événement avec les fans. C'est à cette occasion que tout le monde a pu découvrir la toute première bande-annonce de la saison 3 avec, en outre, une information capitale pour les fans.

C'est désormais officiel, la première partie de la saison 3 de Jujutsu Kaisen sortira en janvier 2026 ! L'année commencera donc très fort avec cette suite qui fait partie des plus attendues chez les otakus. Elle sera évidemment diffusée en exclusivité sur Crunchyroll, comme les précédentes.

Cette nouvelle saison de Jujutsu Kaisen adapter l'arc de la Traque meurtrière (« The Culling Game »). Reprenant les événements après le « Drame de Shibuya », nous retrouverons alors notre héros, Yuji Itadori, complètement désemparé. Pour autant, il n'aura pas le temps de se laisser aller, car de nouveaux affrontements l'attendent. Ce premier trailer nous donne d'ailleurs un premier aperçu de sa lutte contre Yuta Okkotsu, le protagoniste du film préquel JJK 0.

Une autre surprise avant la saison 3 de JJK

La fenêtre de sortie de la saison 3 n'est pas la seule surprise concernant Jujutsu Kaisen ! Une autre grande nouvelle a été annoncée dans le même temps et ça devrait plaire à beaucoup. Après la sortie du film centré sur la jeunesse de Gojo, un autre arrivera dès cette année.

En effet, le film Jujutsu Kaisen: Shibuya Incident / The Culling Game vient d'être dévoilé. Il s'agira là encore d'un film récapitulatif qui rassemblera la deuxième partie de la saison 2, dédiée au drame de Shibuya. En plus de cela, il comprendra les deux premiers épisodes de la saison 3. Pour finir, l'ultime bonne nouvelle est qu'une sortie mondiale est prévue pour le 7 novembre 2025.

