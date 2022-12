Annulée, pas annulée, la version féminine de Pirates des Caraibes semble bien compliquée à mettre en place. Un producteur très, très proche du dossier a relancé la discussion autour de ce nouveau film.

Margot Robbie en Jackie Sparrow dans Pirates des Caraibes ?

Disney a l'air de vouloir réellement donner un nouveau souffle à la saga Pirates des Caraibes. Et pour cela, la firme aux grandes oreilles réfléchirait à deux options : l'une avec le grand retour de Johnny Deep et l'autre avec Margot Robbie (Le Loup de Wall Street, Babylon, The Suicide Squad...). Sauf que le second choix n'arrivera peut-être jamais, si l'on se réfère à la dernière déclaration de l'actrice au micro de Vanity Fair.

Nous avions une idée et nous la développions depuis un certain temps, il y a très longtemps, d'avoir plus d'une histoire dirigée par une femme - pas totalement dirigée par une femme, mais juste un type d'histoire différent - ce qui, selon nous, aurait été vraiment cool, mais je suppose qu'ils ne veulent pas le faire.

Du côté du producteur Jerry Bruckheimer, ce ne serait pas un abandon définitif :

Je pense que ce scénario sera présenté à un moment donné. Nous avons développé deux histoires différentes pour Pirates des Caraibes et c'est l'autre qui devrait être présentée en premier, donc c'est sur elle que nous travaillons pour essayer de la réaliser. Via Collider.

A-t-il eu des infos plus récentes que Margot Robbie ? Est-il plus optimiste voire même trop ? Wait & see.