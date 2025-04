Les choses sérieuses commencent réellement pour les acteurs de la saison 3 d'House of the Dragon, tandis que le casting s'étoffe encore avec deux noms supplémentaires.

Si le showrunner Ryan Condal ne revient pas sur ce qu'il avait pu dire lors d'une conférence de presse, House of the Dragon aura quatre saisons et pas une de plus ! Soit deux fois moins que Game of the Thrones en son temps. Une décision réfléchie et qui a été discutée avec l'auteur original du roman Feu et Sang, George R. R. Martin. En effet, pour Condal, il est important de terminer la série sur une bonne note. C'est-à-dire en prenant soin de ne pas trop tirer sur la corde, sans laisser les téléspectateurs sur leur fin.

Premier clap pour la saison 3 d'House of the Dragon

À moins d'un changement en cours de route, on est déjà rendu à la moitié de la série House of the Dragon, qui se focalise sur la dynastie de la maison Targaryen. L'une des maisons qui a marqué les esprits dans Game of Thrones avec son leader Daenerys Targaryen et ses dragons. Aujourd'hui, la production de la saison 3 a d'excellentes nouvelles qui vont plaire aux fans.

Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen) a été filmée avec un clap de cinéma dans les mains pour officialiser le début du tournage d'House of the Dragon Saison 3. « House of the Dragon est à nouveau en production. Nous sommes au premier jour de tournage de la saison 3 ». Comme on peut le voir, la réalisatrice Clare Kilner qui a déjà mis en boîte cinq épisodes est créditée comme metteur en scène pour l'épisode 1. « La lutte pour le trône est loin d'être terminée » promet le compte X de la série.

Après les photos volées, le tournage a donc démarré et ce n'est pas la seule nouvelle. En plus de cette petite vidéo, Max a annoncé de nouvelles têtes au casting d'House of the Dragon. L'excellent Tommy Flanagan connu pour ses rôles de Cicéron dans Gladiator ou Chibs dans Sons of Anarchy sera Ser Roderick Dustin surnommé aussi Roddy la Ruine. Cela confirme ainsi un précédent leak sur le casting. Mais il est également rejoint par Dan Fogler, vu notamment dans les films Les Animaux Fantastiques, qui incarnera le chevalier Torrhen Manderly. Rendez-vous en 2026 sur Max pour voir retrouver la série !

Source : HouseofDragon.