La saison 3 d'House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones qui cartonne sur la plateforme Max, prend de plus en plus forme avec ces nouvelles annonces.

Bien que l'auteur de Game of Thrones, George R.R Martin, ait qualifié la série House of the Dragon de « toxique », la série est un succès. Un carton qui pourrait faire tourner les têtes des dirigeants de Max et de Warner, et pourtant, il n'en est rien. Afin d'éviter de dénaturer l'oeuvre originale en tirant trop sur la corde, la fin du show télévisé a déjà été actée. La décision a été prise, ce spin-off s'arrêtera avec la diffusion de la saison 4 qui ne devrait pas débarquer avant 2027 ou 2028 dans le meilleur des cas.

La saison 3 d'House of the Dragon franchit encore un cap

La saison 3 d'House of the Dragon sera disponible en 2026 sur Max, et visiblement, ça va faire mal dès le départ. En effet, le showrunner Ryan Condal a prévu de commencer avec la bataille du Gullet qui s'annonce d'ores et déjà spectaculaire. On nous promet une scène XXL sur l'eau, avec des dragons, des navires et forcément un peu d'hémoglobine avec des morts en pagaille.

Comme confirmé par l'intéressé lors du podcast The Stuff Dreams Are Made Of podcast, les scripts de la saison 3 d'House of the Dragon sont écrits, et les réunions pour expliquer la direction qui doit être prise par les 8 épisodes ont eu lieu. D'ailleurs, les acteurs ont déjà les scénarios entre les mains, au moins pour les six premiers. De très bonnes nouvelles qui confirment que le tournage pourra bien démarrer en mars, pour se terminer en octobre prochain. Avec un tel timing, House of the Dragon Saison 3 ne verra donc le jour qu'en 2026.

Alors qu'un changement au niveau de la production a été annoncé, Ryan Condal a aussi dit qu'il faudrait s'attendre à un élément de l'histoire des livres encore « jamais vu dans la série ». Enfin, on rappelle que le casting compte encore grandir avec l'introduction de James Norton (Happy Valley) dans le rôle d'Ormund Hightower. Le seigneur de la maison Hightower et le sire de Villevieille sous le règne de Viserys I Targaryen.

Source : The Stuff Dreams Are Made Of podcast via Westerosies.