La saison 3 de House of the Dragon prend un tournant avec cette nouvelle étape. Ça devient enfin concret pour la suite du spin-off très apprécié de Game of Thrones.

HBO a la réputation d'être une machine à créer des séries populaires et de qualités. Plusieurs de ses productions doivent marquer l'année, à commencer par The White Lotus dont la nouvelle saison vient d'entamer sa diffusion, ou encore The Last of Us, qui arrivera en avril prochain. Cependant, beaucoup attendent plus encore la suite de House of the Dragon. Il semblerait justement que les choses sérieuses commencent.

House of the Dragon de retour en plateau

La suite de House of the Dragon commence à faire parler d'elle ces derniers temps. Plusieurs détails sur ce qu'elle nous réserverait ont été évoqués officiellement, comme la bataille du Gullet qui doit ouvrir la saison 3. Voilà qui promet du grand spectacle dès le début ! Mais avant cela, encore faut-il que les équipes entrent en action. Et justement, elles seraient sur le point d'entrer en action.

C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le showrunner Ryan Condal dans un épisode du podcast The Stuff Dreams Are Made Of, diffusé en décembre dernier. Il y précisait que le tournage de la saison 3 de HotD devait débuter au « premier trimestre 2025 ». Or, ça semblait être le calme plat depuis le début de l'année... jusqu'à tout récemment.

Le 21 février dernier, le compte X UnBoxPHD partageait une photo volée de la construction du décor par HBO. Dès lors, on peut en déduire que le tournage de la saison 3 de House of the Dragon a commencé il y a peu ou qu'il est sur le point de commencer. Il devrait de toute façon démarrer au plus tard en ce mois de mars si on se fit aux déclarations de Condal.

Le spin-off de Game of Thrones est donc entré en phase de production. Après le final de la saison 2, beaucoup attendent la suite des événements de House of the Dragon. Avec le début du tournage, nous devrions avoir prochainement de nouvelles informations. Cependant, ne vous attendez pas à une diffusion imminente. La saison 3 ne devrait pas arriver sur nos écrans avant 2026.