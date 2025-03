House of the Dragon saison 3 fait déjà parler d’elle avec un premier leak qui révèle de nombreuses informations intéressantes sur ce qui devrait arriver en 2026.

La production de la saison 3 de House of the Dragon s’accélère, et déjà, un premier leak fait parler. Lors d’une lecture de script aux studios de Leavesden, une photo publiée, puis rapidement supprimée, par l’acteur Steven Toussaint (Corlys Velaryon) a dévoilé la liste des personnages présents dans l’épisode 4.

Des visages familiers et de nouveaux noms pour House of the Dragon

Attention, ce qui va suivre peut inclure des spoilers. Parmi les personnages confirmés dans House of the Dragon Saison 3 : Daemon Targaryen, Rhaenyra, Alicent, Criston Cole, Aegon II, Larys Strong, Corlys, Mysaria, Rhaena, Helaena, les Hightower, ou encore le Grand Maestre Orwyle. Le Prince Daeron Targaryen, longtemps évoqué mais jamais vu à l’écran, fait enfin son apparition. D’autres noms inédits comme Jon Roxton, Luthor Largent ou Torrhen Manderly rejoignent également l’intrigue.

L’absence de Jace Velaryon dans laisse peu de doute : le personnage pourrait disparaître dès le début de la saison, probablement lors de la bataille du Gullet, un événement marquant pour les lecteurs des livres. Aemond Targaryen, lui, n’apparaît pas dans cet épisode, ce qui intrigue mais ne signifie pas son retrait définitif. Des personnages secondaires, comme Kat, Cley et Mujja, issus du peuple de Port-Réal, sont aussi listés, ce qui laisse entrevoir un approfondissement des intrigues du petit peuple.

Un casting qui s’étoffe

Plusieurs nouveaux acteurs repérés lors de la lecture alimentent les spéculations pour House of the Dragon : Dean Fagan, Charlie Gordon, Daisy Kakkar, Sam Swann et Lucas Aurelio. Certains fans pensent déjà que Gordon incarnera Daeron. Attendue pour 2026 sur HBO, cette nouvelle saison commence à se dévoiler. Ce leak donne déjà le ton… et attise la curiosité des fans.

Si ce leak suscite autant d’intérêt, c’est aussi parce que les attentes autour de cette saison 3 sont particulièrement fortes. La série doit continuer à surprendre tout en respectant les grands jalons de l’univers imaginé par George R. R. Martin. Et chaque ajout ou absence alimente les théories des fans les plus investis.

Source : Steven Toussaint