House of the Dragon est globalement une série très appréciée, et les fans attendent maintenant avec impatience la saison 3, qui s’annonce déjà épique.

HBO promet du grand spectacle pour le retour de House of the Dragon. Après une saison 2 qui a laissé certains fans sur leur faim, la série reviendra en 2026 avec une bataille d’anthologie dès le premier épisode. De quoi clairement commencer sur les chapeaux de roues.

House of the Dragon fait de belles promesses pour la saison 3

House of The Dragon saison 3 devrait s'ouvrir sur un grand moment. Il s’agit de la bataille du Gullet, un affrontement naval spectaculaire qui devait initialement conclure la saison 2. Finalement repoussé, cet événement clé s’annonce encore plus grandiose.

À l’origine, la saison 2 devait compter 10 épisodes et se terminer sur la bataille du Gullet. Mais à cause des grèves d’Hollywood en 2023, des contraintes budgétaires et la volonté de sortir la saison à temps, la production a été réduite à 8 épisodes. Conséquence : la bataille a été décalée à la saison 3. Une décision qui a frustré certains spectateurs, surtout face à une fin de saison jugée un peu trop calme.

Une ouverture explosive pour la saison 3

HBO assure que l’attente en vaut la peine pour cette nouvelle saison. Francesca Orsi, l'une des dirigeantes de la chaîne, est enthousiaste :

Je suis vraiment impatiente. La bataille qui ouvrira la saison est spectaculaire. Attendre en valait la peine, et nous avons pu en faire quelque chose d’encore plus grand.

Et pour cause : cette bataille de House of the Dragon s’annonce d’une ampleur inédite dans l’univers de Game of Thrones.

Elle se déroulera sur l’eau , un défi technique énorme.

, un défi technique énorme. Elle impliquera plusieurs dragons et une immense flotte de navires .

et une . HBO a fait appel à Kevin de la Noy, producteur sur Titanic, pour gérer la mise en scène.

C’est un affrontement colossal. Nous avions besoin de plus de temps pour bien le préparer, explique Orsi.

Le tournage de la saison 3 va débuter très bientôt et devrait durer jusqu’à l’automne. Les acteurs ont reçu leurs scripts et les équipes techniques sont déjà en action. Mais il faudra être patient : House of the Dragon saison 3 ne sortira pas avant 2026. En attendant, HBO proposera A Knight of the Seven Kingdoms, un nouveau spin-off de Game of Thrones, prévu pour cette année.

Source : HBO