La transition de septembre à octobre est plus que prometteuse sur HBO Max. Attendez-vous à de très belles nouveautés, aussi bien du côté des films que des séries.

Cette semaine est gage de changement sur les plateformes de SVOD. Après une rentrée très riche, le changement de saison est clairement palpable aussi bien chez Netflix, Prime Video, Disney+ que Crunchyroll ou encore HBO Max. Le service de Warner Bros va faire le plein pour vous mettre dans l'ambiance tout le mois d'octobre, et ça commence dès maintenant. De très bons films et des séries adorées arrivent, sans compter sur la compétition sportive du moment.

Les nouveaux films à venir sur HBO Max cette semaine

Le début de semaine va être plutôt calme sur HBO Max. Mais l'entrée dans le mois d'octobre va passer la seconde avec des nouveautés cinématographiques presque chaque jour. La plateforme est bien décidée à ce que vous soyez dans l'ambiance pour Halloween avec Ring de Hideo Nakata. Vous y ferez la connaissance de Sadako, étrange jeune fille qui sort de votre écran de télévision, annonçant une mort certaine. Ce festin funeste, les protagonistes de Destination Finale 1 et 2 le connaissent aussi. Après avoir survécu à un crash d'avion, ils vont tout faire pour rester en vie face à un destin tragique qui semble inévitable. Plus familial enfin, Charlie et la Chocolaterie, le film culte de Tim Burton, vous propose un conte fantastique sur l'enfance et la capacité à s'émerveiller. Découvrez tous les nouveaux films de la semaine :

1 er OCTOBRE : Ring — Sadako sort de l'écran pour vous faire cauchemarder dans ce classique de l'horreur japonais.

OCTOBRE : 2 OCTOBRE : Attaque à Mumbai — drame historique sur les attaques terroristes de Bombay en 2008.

3 OCTOBRE : Destination Finale 1 et 2 — ils ont échappé à la mort une fois, mais elle ne les lâchera plus jusqu'à ce que l'ordre des choses soit rétabli.

4 OCTOBRE : Charlie et la Chocolaterie — après avoir trouvé un ticket d'or, le jeune Charlie obtient le droit de visiter une fabrique de chocolat étonnante avec d'autres enfants.



Les séries qui débarquent entre le 29 septembre et le 5 octobre 2025

On reste dans l'ambiance automnale et halloweenesque en octobre avec les nouvelles séries à venir sur HBO Max. Dès mercredi, vous retrouverez l'intégral de Black Sails, la série phare de la piraterie récompensée aux Emmy Awards. On y retrouve en tête d'affiche le comédien Toby Stephens, qui s'est depuis illustré dans Alex Rider, ainsi que Percy Jackson et les Olympiens où il incarne... Poséidon ! Si vous cherchez davantage le frisson, alors tournez-vous vers Wolf, un thriller psychologique sur une famille piégée dans sa propre maison par un psychopathe recherché de longue date par la police.

1 er OCTOBRE : Black Sails | saison 1 à 4 — les aventures en mer du Capitaine Flint et de son équipage, en plein âge d'or de la piraterie.

OCTOBRE : 2 OCTOBRE : Wolf — adaptation du roman à succès Viscères de Mo Hayder, spécialisé dans le thriller.



Votre dose hebdomadaire de sport sur HBO Max

Pour compléter les nouveautés de la semaine, HBO Max n'oublie de vous faire trembler au rythme des matchs des ATP Masters 1000 Shanghaï. Cette compétition de tennis masculin voit certains des plus grands athlètes s'affronter pour la coupe, à l'instar de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ou encore Jannik Sinner qui remportait la compétition en simple l'an dernier.

1 er OCTOBRE : ATP Masters 1000 Shanghaï | jusqu'au 12 octobre — tournoi de tennis masculin.

OCTOBRE :