Comme Netflix, Prime Video et consorts, Disney+ met les bouchées doubles pour sortir du lot avec des programmes faits maison. Parfois il s’agit de nouvelle licence originale, d’autres fois de franchise déjà existante que la plateforme tente d’exploiter en film ou en séries. Dans le lot il y a quelques ratés, mais aussi de belles surprises dont la série Percy Jackson fait partie. Une belle surprise à sa sortie qui a su trouver son public et suffisamment convaincu pour avoir le droit à une saison 2. On sait maintenant quand cette dernière sortira et ça arrivera très vite !

La saison 2 de Percy Jackson et les Olympiens arrive sur Disney+ !

Après une première saison épique et chargée en révélation, Percy Jackson et les Olympiens reviennent pour une saison 2 qui promet d’aller encore plus loin. Annoncée pendant la Comic Con de San Diego, cette nouvelle aventure s’inspirera cette fois du roman La Mer des Monstres. Dieux énervés, créatures gigantesques… Percy Jackson et ses amis devront mettre les bouchées doubles pour éviter une grande catastrophe qui pourrait mettre en péril de Camp des Sang-Mêlé et l’Olympe tout entier.

Toujours portée par son casting principal aussi frais que convaincant, composé de Walker Scobell qui incarne Percy Jackson, Leah Jeffries dans le rôle de son amie Annabeth ou encore Aryan Simhadri (Grover), la saison 2 va nous faire voir du pays et semble avoir un rythme même plus soutenu que la première. On en aura le cœur net assez rapidement de toute manière puisque la saison 2 de Percy Jackson et les Olympiens arrivera dès le 10 décembre 2025 sur Disney+.

Déjà des infos pour la saison 3

De plus, Disney+ a profité de cette annonce pour nous dévoiler quelques nouvelles têtes qui viendront dans la saison 3, déjà actée, de Percy Jackson et les Olympiens. On a ainsi appris qu’Olive Abercombie (Out Range, Oracle) et le jeune Levi Chrisopoulos ont été choisis pour incarner respectivement Nico di Angelo et Bianca, les enfants d’Hadès le dieu des enfers en personne. Deux personnages que l’on découvre pour la première fois dans le roman Percy Jackson : Le Sort du Titan. Reste maintenant à voir si la saison 3 s’en inspirera entièrement ou non. Attendons déjà de voir ce que la seconde a à nous offrir.

Levi Chrisopoulos et Olive Abercombie ©Disney

Source : Disney+