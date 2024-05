La plateforme de streaming vidéo Max arrive enfin en France. Découvrez tous les détails (prix, date de lancement, offres) du service incontournable pour les séries HBO comme House of the Dragon, The Last of Us, Les Sopranos, The Wire, Game of Thrones...

C'était pressenti mais c'est désormais officiel : la nouvelle plateforme de streaming vidéo Max débarque en France avant la diffusion d'House of the Dragon saison 2. Une non surprise en soi, mais Warner Bros Pictures montre son intention de profiter de la hype autour du spin-off de Game of Thrones pour s'implanter en France et même partout dans le monde. Un concurrent supplémentaire pour Netflix, Prime Video, Disney+ et consorts, qui possède déjà un catalogue très, très solide.

Tout savoir sur l'arrivée de HBO Max en France

Warner Bros Pictures a donc tranché : sa plateforme de SVOD renommée Max sera disponible le 11 juin 2024 en France. Oui, un service de streaming vidéo additionnel payant arrive... Si l'on met de côté la facture très salée en s'abonnant à tout, ce « challenger » a tout ce qu'il faut pour séduire avec des contenus cultissimes. Les mythiques séries HBO comme Game of Thrones, Les Sopranos, The Wire, Six Feet Under, Oz, Entourage, True Blood, Boardwalk Empire et des shows plus récents comme Big Little Lies ou Westworld, sont sur Max. Et puisque la plateforme fait partie du groupe Warner Bros Discovery, vous allez également retrouver tous les films de la société de production comme la saga Harry Potter et la future série attendue en 2026, les Batman et des tas d'autres choses.

Offres et prix de Max pour la sortie française

Lors de son arrivée en France le 11 juin 2024, Max proposera trois offres allant de 5,99€ à 13,99€. Comme chez la concurrence, l'offre la moins chère comportera malheureusement des publicités et sera limitée à du 1080p. Voici les avantages et inconvénients des formules dévoilées jusqu'à maintenant :

Basic avec publicités à 5,99€ mois : 1080p | 2 écrans en simultané

: Max Standard à 9,99€ par mois : 1080p | 2 écrans en simultané 30 téléchargements pour lecture hors ligne Accès à des chaînes TV comme Warner TV, TCM Cinéma...

: Premium à 13,99€ par mois : 4K UHD Dolby Atmos (si disponible) | 4 écrans en simultané 100 téléchargements pour lecture hors ligne Accès à des chaînes TV comme Warner TV, TCM Cinéma, Boomerang...

: Module complémentaire sport à 5€ par mois Eurosport 1 et 2 en streaming Inclut du tennis et du cyclisme en direct et bien plus encore Limité à 2 diffusions en streaming parmi celles disponibles



Max sera disponible absolument partout. C'est-à-dire sur les téléviseurs connectés, les décodeurs type Canal+, les box FAI comme la Freebox, et logiquement certains lecteurs vidéo, mais aussi sur PC, différentes consoles de jeux, sur smartphones et tablettes. Le service sera inclus dans les abonnements Canal+ Ciné-Séries, Friends & Family et même l'opération RAT+ chaque fois que celle-ci sera de retour.