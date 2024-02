Ça y est ! Nous avons enfin des nouvelles concernant la série Harry Potter, y compris une date de sortie. Préparez-vous à être patients, les fans de Potter (et les autres aussi).

On sait qu'un reboot de Harry Potter sous forme de série est en préparation chez Warner, avec inévitablement un tout nouveau casting et tout ce que cela implique, y compris la possibilité de décevoir les fans. Quoi qu'il en soit, J.K. Rowling participe étroitement au projet afin de faire respecter au maximum son œuvre. Reste à voir maintenant quels seront les acteurs choisis pour incarner les différents personnages. En tout cas, on connaît désormais la période de sortie !

Harry Potter pointe le bout de sa baguette

ENFIN. Warner Bros. Discovery a annoncé que la série télévisée Harry Potter avance bien dans sa production, avec une sortie prévue pour 2026 sur la plateforme Max. Cette nouvelle a été révélée par David Zaslav, le directeur général de Warner Bros. Discovery, lors de l'appel des résultats du quatrième trimestre de la société. Zaslav a exprimé son enthousiasme pour le projet, mentionnant une réunion récente à Londres avec J.K. Rowling, la créatrice de Harry Potter. Lors de cette rencontre, qui comprenait également Casey Bloys, chef de HBO et Max, ainsi que Channing Dungey, chef de la télévision chez WBD, les discussions ont confirmé l'intérêt mutuel pour relancer cette franchise à succès.

Le développement de la série avait débuté en 2021, comme l'avait rapporté à l'époque The Hollywood Reporter. Warner Bros. Discovery a officiellement donné son feu vert à la série l'année dernière, annonçant le projet ambitieux de développer des saisons basées sur l'ensemble des livres de la saga Harry Potter, avec un déploiement prévu sur dix ans. Cette série promet d'apporter une décennie de nouvelles histoires aux fans du monde entier, renouvelant l'engagement de la franchise avec son public à travers le service de streaming Max.

Évidemment, c'est également l'occasion pour une toute nouvelle génération de grandir avec les acteurs et de vivre, d'une certaine manière, leurs aventures. Comme ce fut le cas pour bon nombre d'entre nous lors de la sortie des films. Raison de plus pour que le casting soit impeccable et irréprochable, aussi bien du côté des enfants que des adultes. Clairement, il y a de quoi lancer de nouvelles carrières.