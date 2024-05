Prime Video a occupé le terrain médiatique ce week-end avec un nouveau trailer de The Boys saison 4. Une bande annonce qui ne fait pas dans la demi-mesure, comme le reste de la série du reste. Ces épisodes inédits seront diffusés à partir du 13 juin 2024 partout le monde, y compris en France. D'ici là, les abonnés vont pouvoir s'accaparer les nouvelles sorties de la plateforme pour le mois de mai. Qu'attendre après la série Fallout ? Découvrez sans plus attendre l'agenda complet des nouveautés d'Amazon.

Les nouvelles sorties films Prime Video de mai 2024

C'est avec un peu de retard - merci de bien vouloir ne pas nous en tenir rigueur - qu'on jette un oeil à toutes les nouveautés Amazon Prime Video de mai 2024. Et il y a déjà du très lourd dans les films inédits disponibles avec des grands noms du 7ème art et même de la musique. Pour les fans de Pokemon, le long-métrage mi live-action mi CGI Détective Pikachu est visible depuis le 1er mai. D'autres licences cultes font aussi partie des nouvelles sorties comme Tomb Raider (avec Alicia Vikander), Batman Begins, Men in Black 4, tandis que les Tortues Ninja (avec Megan Fox) reviendront quant à elles en milieu de mois.

Dans les ajouts Prime Video de mai 2024, on relève également la présence d'A Star is Born avec Lady Gaga et Bradley Cooper, de la comédie française Les Mythos, de Moonrise Kindgom et son casting démentiel (Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray...) ou encore de longs-métrages encore jamais vus. Il y a notamment la rom com L'Idée d'être avec toi qui narre la rencontre entre Anne Hathaway et la star d'un boys band plus jeune qu'elle; Arthur the King où l'on verra Mark Walhberg partir à l'aventure en compagnie d'un chien errant; ou encore Kali. Un film d'action avec Sabrina Ouazani, ancienne recrue des Forces Spéciales, qui fera tout pour venger la mort de son mari. Ce sera disponible le 31 mai 2024 sur Prime Video.

1/05 Pokémon Détective Pikachu - Ryan Reynolds alias Deadpool qui donne de la voix pour ce film Pokemon Star Trek Into Darkness The Circle - un film sur les réseaux sociaux avec Hermione d'Harry Potter (Emma Watson) Batman Begins - les origines du Batman de Christian Bale et les débuts de la trilogie Nolan Pulp Fiction - l'un des chefs d'oeuvre de Quentin Tarantino Ready Player One - l'ode à la pop culture de Spielberg A Star is Born - « In the sha-ha, sha-ha-llow, In the sha-ha-sha-la-la-la-llow » Tomb Raider (2018) - le seul film regardable sur Lara Croft Men In Black: International - le seul pas vraiment regardable sur les hommes en noir Rampage - hors de contrôle - Dwayne Johnson en roue libre avec un gorille albinos

2/05 L'Idée d'être avec toi

6/05 Les Mythos Moonrise Kingdom

15/05 Ninja Turtles - la catastrophe avec Megan Fox

17/05 The Beekeeper - Jason Statham qui se tape avec des abeilles (ou presque)

24/05 Arthur the King - une histoire qui va tenter de vous tirer des larmes entre Mark Walhberg et un chien errant

31/05 Kali



Les nouvelles sorties séries Prime Video de mai 2024

Du côté des séries, Prime Video a choisi de faire revenir Outer Range pour une saison 2. Un western avec Josh Brolin qu'on retrouve à l'affiche de Dune 2, mais qui a surtout été Brand dans Les Goonies et Thanos dans la saga Avengers de Marvel Studios. « Le mystère entourant le phénomène de la prairie ouest du ranch Abbott s'épaissit. Les conséquences graves et inattendues que cela engendre pourraient ébranler les fondations même du temps » synopsis officiel d'Outer Ranger saison 2 via Amazon Prime Video.

Maxton Hall - le monde qui nous sépare sera la nouvelle teen série de la plateforme qui se déroule dans un lycée. On suit Ruby alors qu'elle découvre un secret qui pourrait porter préjudice à James Beaufort, l'élève arrogant et millionnaire du bahut. La rivalité naissante entre les deux va peut-être laisser place à d'autres sentiments... Enfin, JoeyStarr (NTM) fera son retour sur le petit écran avec la saison 1 de Machine. Ce sera à visionner à partir du 23 mai 2024 sur Prime Video.

9/05 Maxton Hall

16/05 Outer Range - saison 2 - Josh Brolin (Les Goonies) revient en mode cowboy

23/05 Machine saison 1



Toutes les nouveautés documentaires et émissions

Les documentaires et émissions Prime Video de mai 2024 jouent à fond la carte du sport avec la première des 11 night sessions de Roland Garros. Si vous préférez le foot que le tennis, il y aura le reportage 99 sur le triplé historique de l'équipe de Manchester United qui a remporté la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions de l'UEFA la même année. Pour les amateurs de cylindrées, la saison 2024 de Top Gear France animée par le duo de youtubeurs Vilebrequin sera également disponible dès cette semaine sur Amazon Prime Video.

Enfin, vous pourrez aussi compter sur la saison 3 de Clarkson à la ferme. « Après la fin triomphale de la saison 2, tout part à vau-l'eau à la ferme Diddly Squat. Le Conseil a fermé le restaurant et la météo détruit les cultures. Jeremy se lance alors dans l'élevage de porcs, de chèvres et la culture de champignons. De son côté, Kaleb, récemment nommé gérant de ferme, doit faire face à un rival inattendu » (via Amazon).