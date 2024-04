En attendant la saison 2 de House of the Dragon, une énième série spin-off potentiellement abandonnée de Game of Thrones refait parler d'elle. Tout semble en tout cas indiquer qu'elle ne verra jamais le jour.

Dans le cadre d'une interview avec Inverse, le scénariste Brian Helgeland (Man on Fire) nous révèle le triste sort d'un script qu'il avait imaginé pour une série spin-off de Game of Thrones. Celle-ci devait être baptisée 10 000 Vaisseaux et s'intéresser à des événements bien avant ceux relatés dans la série à succès de HBO.

Une autre série spin-off de Game of Thrones bloquée au port

À l'instar des personnages de Game of Thrones, les spin-off autour de la série culte de HBO connaissent parfois un sort funeste. Aux dernières nouvelles, une série centrée sur Jon Snow a été annulée. Un autre projet de série rejoint cette triste cour, connu sous le nom 10 000 Vaisseaux. Celui-ci devait nous conter l'histoire de la légendaire Nymeria et de sa cité flottante, quelques 1 000 ans avant les événements dépeints dans Game of Thrones. Pour rappel, c'est également le nom de la louve recueillie par Arya Stark.

« Mon script était basé sur la Reine Nymeria et ce bref passage à son sujet dans une encyclopédie de Westeros. Dans les grandes lignes, c'était l'histoire de Moïse, mais avec Nymeria dans le rôle principal. Son pays se trouve ravagé et son peuple est forcé de vivre sur l'eau. C'est pourquoi la série s'appelait 10 000 Vaisseaux. Au fil de l'eau et des dangers, ils arrivent à trouver un nouveau foyer, dans la même veine que les Israéliens quittant l'Égypte », explique Brian Helgeland.

Tous l'attention de HBO concernant Game of Thrones est pour l'instant braquée sur House of the Dragon. © HBO

Un scénario prometteur, mais pour l'instant à l'eau

« La série spin-off semblait convaincante. Mais je pense que HBO n'était pas emballé par le fait que la période abordée soit si lointaine de celle de la série Game of Thrones. C'est pourquoi elle a été annulée. Mais rien n'est jamais vraiment mort ». En prenant en compte l'énorme succès de House of the Dragon, HBO pourrait en effet revenir sur ce script prometteur. Rappelons d'ailleurs que les événements dépeints dans cette série sont également bien éloignés de ceux de la série originale. Tel sera aussi le cas de The Hedge Knight, se déroulant 300 ans avant.

Selon la réception de la saison 2 de House of the Dragon à venir courant juin et The Hedge Knight à une date encore indéterminée, HBO pourrait donc reconsidérer le sort de 10 000 Vaisseaux. Pour l'heure, il ne faut toutefois pas trop y compter. D'autant que tourner une série se passant en majorité en mer n'est certainement pas chose aisée, malgré les nombreuses évolutions technologiques en la matière. Pour l'heure, la Reine Nymeria doit donc voguer seule avec son peuple vers des lendemains encore incertains.