Disney+ prévoit un mois de mai fantastique et musical pour le plus grand plaisir de ses abonnés. Découvrez avec nous toutes les nouveautés du catalogue.

Juste après Netflix, c'est au tour de Disney+ de révéler son line-up de mai. La plateforme de SVOD nous gâte avec des entrées savoureuses. On aurait pu s'attendre à un petit plus de contenu pour le 4 mai côté Star Wars, mais les fans ont déjà de quoi faire avec le catalogue particulièrement rempli de ce côté-là. Toujours est-il que nous serons en bonne compagnie le mois prochain ! Alors, qu'allez-vous regarder ?

Les nouveaux films sur Disney+ en mai

Le catalogue de Disney+ accueille du grand spectacle pour le mois de mai ! Entre blockbuster à la James Cameron, film de super-héros et films musicaux, vous allez en prendre prendre les yeux et les oreilles. Côté documentaires, la plateforme mise sur la noblesse anglaise, les requins et le roi des marionnettistes. Les ados pourront enfin se délecter avec la savoureuse comédie Date d'un soir, tandis que leurs parents sortiront les mouchoirs devant Les Banshees d'Inisherin.

03/05 Bohemian Rhapsody — le biopic musical sur Freddie Mercury Date d'un soir — comédie romantique ambiance bal de promo Charles III : Portrait d'un roi controversé — un documentaire monarchique Requin-marteau, monstre des mers — documentaire animalier

10/05 Marvel Studios' Iron Man — les débuts de Robert Downey Jr. en tant que Tony Stark

17/05 Avatar : la Voie de l'Eau — de James Cameron

24/05 The Beach Boys — le documentaire événement sur le groupe culte des années ‘60-‘70 Game of Sharks — documentaire animalier

31/05 Les Banshees d'Inisherin — film dramatique avec Colin Farrell Jim Henson : l'homme aux mille idées — film documentaire sur le créateur du Muppet Show



Les nouvelles séries sur Disney+ en mai 2024

La sélection de séries qui rejoignent Disney+ en mai est pour le moins éclectique. On retrouve encore du super-héros avec Spidey et ses Amis, le programme jeunesse qui ravira les petits. Toujours côté animation, The Great North revient pour une quatrième saison, tandis qu'une nouvelle série Star Wars fera ses débuts, évidemment, le 4 mai.

En parallèle, les séries en live-action nous feront voyager de l'Angleterre royale des Tudors à l'Espagne moderne des Ombres du passé. Autre touche britsh de mai, le Docteur reviendra sous une toute nouvelle forme dans le reboot dans la cultissime série Dorctor Who. Notons également que Disney+ s'ouvre doucement au drama coréen, avec Uncle Samsik. Nous attendons également la date de sortie définitive de la série documentaire événement Camden : Un quartier haut en couleur, avec la participation de stars internationales de la musique comme Dua Lipa et Chris Martin.