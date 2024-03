Chose promise, chose due. Max dévoile un nouvel aperçu explosif de la saison 2 d'House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones, et confirme la date de sortie officielle.

House of the Dragon saison 2 est d'ores et déjà l'une des séries les plus attendues de l'année, et elle sera disponible à l'été 2024. Après un départ en trombe, George R. R. Martin, l'auteur original du livre Feu et Sang et de la saga Game of Thrones, est plus qu'emballé. Selon lui, le début sera génial et les téléspectateurs vont passer par différentes émotions. Mais ces derniers vont pouvoir le découvrir très bientôt par eux-mêmes, puisque le lancement des nouveaux épisodes a été officialisé.

Un nouveau trailer pour House of the Dragon Saison 2

Les sorties séries de l'été 2024 commencent à se remplir avec deux mastodontes dès le mois de juin. Et c'est Disney+ qui ouvrira le bal avec Star Wars The Acolyte dès le 4 juin 2024. Quelques jours après, elle sera rejointe par la saison 2 d'House of the Dragon qui sera disponible le 16 juin 2024. Ça vient de tomber à l'instant au détour d'une bande annonce spectaculaire qui annonce clairement les couleurs (ou héraldiques, si vous voulez) : des scènes d'action, des dragons, des intrigues politiques avec de gros rebondissements, et évidemment, des morts en pagaille. « [Les deux premiers épisodes] sont sombres, très sombres. Mais aussi puissants, émotionnels et déchirants » a déclaré George R.R. Martin.

La saison 2 d'House of the Dragon aura la lourde tâche de se hisser au niveau de la précédente. L'attente est aussi énorme que les ambitions de ce projet, et les téléspectateurs ne supporteront pas que cette série soit décevante, après le final très discuté de Game of Thrones. House of the Dragon saison 2 sera t-elle visible en France dès le 16 juin 2024 également ? Normalement, oui. Pour avoir accès aux programmes (HBO) Max chez nous, il faut se procurer le Pass Warner via Prime Video. OCS ayant perdu les droits d'exploitation, c'est l'unique moyen qui existe aujourd'hui.

Mais d'ici le lancement de la saison 2 de ce spin-off, ça évoluera peut-être. La plateforme Max a fait part de son intention d'arriver en Europe, y compris en France, à l'été 2024 sans plus de détails. À voir comment tout cela se déroulera et si Amazon Prime Video sera privée de la série et des autres contenus HBO Max.