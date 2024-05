On entre un peu plus dans le vif du sujet des nouveautés Netflix de mai 2024. La première semaine a démarré en douceur mais avec quelques « bangers » comme disent les plus jeunes. En plus de films comme Knock at the Cabin ou Bohemiam Rahpsody, les abonnés et fans d'animation ont pu se poser devant le long-métrage et la série Jujutsu Kaisen, la saison 1 de Dr. Stone ou encore T-PBON qui a fait ses débuts sur le service. La suite ? Voici toutes les sorties des prochains jours comme chaque lundi.

Les films Netflix du 6 au 12 mai 2024

LE film des sorties Netflix de la semaine du 6 au 12 mai 2024 est une production française : BAC Nord. Le long-métrage de Cédric Jimenez (Novembre) qui a été présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2021 et qui a fait grandement polémique. Cette oeuvre choc avec Gilles Lellouche ou encore Adèle Exarchopoulos s'intéresse à la BAC Nord, une brigade en charge de faire baisser le taux de criminalité dans les quartiers Nord de Marseille, peu importe les méthodes utilisées. Un film qui avait fait débat pour sa représentation de la cité phocéenne, et sa récupération par l'extrême droite, donnant ainsi plus de crédit aux critiques. À voir le 7 mai sur Netflix. Deux jours plus tard, il y aura La mère de la mariée.

7/05 BAC Nord - un film sur des quartiers chauds de Marseille, mais sans Jul

9/05 La mère de la mariée - une mère assiste au mariage de sa fille... dont le futur mari est un de ses ex



Les séries Netflix de la semaine

Du 6 au 12 mai 2024, Netflix va tenter de vous divertir avec sa mini-série inédite Bodkin. Un show télévisé rempli d'humour noir où l'on suit trois podcasteurs qui vont enquêter sur la disparition d'inconnus dans une ville côtière d'Irlande. Une investigation qui pourrait bien dépasser tout ce qu'ils avaient imaginer. « La série interroge notre rapport à la vérité et met en lumière les histoires que l'on se raconte pour justifier ses croyances et légitimer ses peurs » (via Netflix). Le charme de l'Irlande et l'humour noir semblent être les arguments principaux. La saison 2 de la série animée Blood of Zeus débarque également, aux côtés du film turque Merci et au suivant.

9/05 Bodkin - la nouvelle série Netflix qui intrigue beaucoup Merci et au suivant

10/05 Blood of Zeus - saison 2 - un anime où les dieux tentent de s'emparer du trône de Zeus



Les documentaires et émissions de la semaine 19

Notre tour d'horizon des ajouts Netflix s'achève comme d'habitude avec les autres programmes. Si le luxe et la Corée vous fascinent, la plateforme de SVOD vous propose Super Rich in Korea. Une émission avec des multimillionnaires au quotidien démesuré en raison de leur train de vie extrêmement luxueux. Euro 2020 : Une finale au bord du chaos est un documentaire qui retrace un événement footballistique majeur pour l'équipe d'Angleterre, mais qui a viré à la catastrophe après l'entrée de 6 000 supporters sans billet et bien joyeux. Enfin, Recette sordide : l'Escroc devenu se meurtrier se penche sur un cuisinier espagnol accusé de meurtres, et d'avoir menti pour construire sa carrière.