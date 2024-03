Doit-on s'attendre à une version longue de Dune 2 avec des scènes encore plus folles, au moment de la sortie en blu-ray et DVD du film ? Denis Villeneuve fait le point.

Dune 2 est à l'heure actuelle inarrêtable avec des recettes deux fois supérieures, sur le sol américain, à celle du premier film lors son premier week-end d'exploitation. Tout est encore possible à ce stade, mais c'est bien parti pour que la suite dépasse le précédent volet. Un deuxième opus qui a encore captiver les spectateurs pour ses nombreuses images marquantes. Mais comme sur tous les films, le metteur en scène a dû faire des choix et supprimer des choses... de façon définitive ?

La version cinéma de Dune 2 est-elle déjà la Director's Cut ?

Pour Dune : Deuxième Partie, Denis Villeneuve a voulu injecter plus d'action et de séquences qui resteront gravées dans les mémoires des spectateurs. Mais de l'aveu même du réalisateur, des décisions ont dû être prises pour le bien de l'adaptation et Stephen McKinley Henderson, alias Thufir Hawat, n'est pas dans Dune 2. « Ca a été l'un des choix les plus douloureux pour moi » (via Entertainment Weekly). Un personnage coupé au montage, comme d'autres éléments.

Alors peut-on espérer une éventuelle version longue de Dune 2 ? Ou le long-métrage, tel qu'il est projeté en salles depuis le 28 février, est-il le Director's Cut de Villeneuve ? Ce que vous allez voir au cinéma est bien le film qu'il a voulu sortir. Et d'ailleurs, pour lui, lorsque des scènes sont retirées, elles le sont définitivement.

Parfois, je retire des scènes et je me dis : « Je n'arrive pas à croire que je coupe ça ». Je me sens comme un samouraï qui se fait seppeku (ndlr : qui se suicide en s'éventrant). C'est douloureux et je ne peux pas revenir en arrière en créant un Frankenstein et en réanimant des choses que j'ai moi-même tuées. C'est trop douloureux et quand c'est mort, c'est mort. Et ça l'est pour une raison. Ca reste une expérience douloureuse, mais c'est mon travail. Le film l'emporte sur tout le reste. Je pense être très, très exigeant dans la salle de montage. Je ne pense pas à mon égo, mais au film. Via Collider.

Dans son explication, Villeneuve ajoute qu'il est important pour lui de créer une dynamique et de ne pas faire un film long juste pour battre un record. Et Dune 2 a déjà une durée suffisante. « J'ai parfois réalisé des longs-métrages de 1h15 dans ma vie, et celui-ci fait 2h45. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la narration. Et je voulais créer une dynamique, que le film dégage une énergie qui m'enthousiasme » a t-il ajouté auprès de Collider. Si regarder les scènes coupées de lors de la sortie en blu-ray, DVD ou VOD, est un de vos petits plaisirs, oubliez pour Dune 2. Elles sont enterrées, selon la légende, dans le désert qui a servi à dissimuler les copies du jeu E.T (non).