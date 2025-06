Quatre ans après No Time to Die, le dernier film avec Daniel Craig dans le rôle de 007, la licence cinématographique James Bond a visiblement eu quelques difficultés à mettre en place le prochain film. Côté jeux vidéo, First Light par IO Interactive (Hitman), semble mieux s'en sortir, puisqu'il sortira l'année prochaine. Peut-on en dire autant du prochain long-métrage ? Rien n'est moins sûr, mais Amazon a en tout cas enfin officiellement dévoilé qui en sera le réalisateur, et ça pourrait augurer du très bon pour l'Angleterre.

Première lumière sur le réalisateur du prochain film James Bond

Le parcours du prochain film James Bond relève déjà du spy thriller. Rappelons que, en février dernier, Amazon MGM récupérait les plein droits créatifs sur la franchise d'espionnage, trois ans après l'acquisition de MGM par Amazon pour la coquette somme de 8,5 milliards de dollars. Pendant tout ce temps, 007 était à l'ombre, attendant que le MI6 le rappelle pour une nouvelle mission.

Il se pourrait d'ailleurs que l'appel arrive prochainement. Après l'annonce des producteurs du prochain film James Bond, en la personne d'Amy Pascal (Spider-Man) et David Heyman (Harry Potter), voilà qu'Amazon a tout fraîchement levé le voile sur son réalisateur. Alors que de récents leaks donnaient gagnant Christopher Nolan (Interstellar), c'est finalement Denis Villeneuve (Dune), qui va mettre en place la prochaine aventure de l'espion britannique. Reste maintenant à savoir qui l'incarnera devant la caméra. D'après de récentes rumeurs, Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass, Nosferatu) serait sérieusement envisagé.

Celui-ci s'est d'ailleurs fendu d'une déclaration en toute humilité suite à cette annonce. « La plupart de mes souvenirs cinématographiques d'enfance sont liés à 007. J'ai grandi en regardant les films James Bond avec mon père depuis toujours. Je suis un énorme fan du personnage. C'est un monstre sacré pour moi, et je compte bien honorer la tradition et ouvrir la voie vers de nombreuses missions à venir. C'est une responsabilité énorme, mais c'est aussi incroyablement excitant pour moi et un immense honneur ». À noter toutefois que l'homme serait actuellement bien occupé par Dune 3, dont le tournage devrait commencer durant cet été. Cela signifie que le prochain film James Bond ne risque pas de sortir de sitôt. On ne peut malheureusement pas avoir le martini et la cuillère.

Source : Instagram