On le sait, le DCU est officiellement en route notamment grâce au travail de James Gunn et Peter Safran. L'objectif ? Créer un sérieux concurrent au MCU de chez Marvel, à savoir créer au cinéma un univers cohérent qui repose sur les bases solides des super-héros de chez DC Comics. Pour le moment 10 nouveaux projets sont en préparation, en plus du Batman 2 avec Robert Pattinson et Joker 2 avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga qui sont un peu à part.

Une liste de 10 projets pour le DCU, mais ensuite ?

Les 10 œuvres du DCU à venir sont :

Superman : Legacy (film)

The Authority (film)

Batman The Brave and the Bold (film)

Supergirl : Woman of Tomorrow (film)

Swamp Thing (film)

Creature Commandos (série)

Waller (série)

Lanterns (série)

Paradise Lost (série)

Booster Gold (série)

Notons qu'il s'agit des prémisses puisqu'il n'y a pour le moment aucun réalisateur qui est attaché à l'un des titres ci-dessus. Dans ce contexte, est-ce une liste définitive des projets qui arriveront dans un avenir proche ? James Gunn a en tout cas voulu faire du teasing supplémentaire à l'occasion d'un Face-Off organisé par IGN. L'objectif était simple : demander aux lecteurs quel super-héros devrait rejoindre le DCU. Le réalisateur et co-PDG de DC Studios a voulu commenter les résultats sur Instragram, et on peut sans trop se mouiller y voir une petite taquinerie de sa part. Voyez plutôt :

Est-ce que 5 sur 10 ça pourrait le faire ?

5 personnages au sein d'une liste de 10

Dick Grayson (Nightwing)

On retrouve dans les résultats du Face-Off de chez IGN.

Dick Grayson (Nightwing) Martian Manhunter Lobo Brainiac Deathstroke Jason Todd (Robin/Red Hood) Zatanna Court of Owls Mister Freeze John Constantine

Potentiellement donc (même si ce n'est pas une confirmation) 5 personnages de cette liste pourraient apparaitre dans le DCU à l'avenir. Pour John Constantine ça pourrait coïncider avec les récentes informations que l'on a. Pour les autres en revanche, c'est plus compliqué. Dick Grayson et/où Jason Todd pourrait profiter du projet Batman The Brave and the Bold pour faire une apparition, idem pour Zatanna ou encore Mister Freeze qui sont deux personnages récurrents de l'univers. Le très demandé Martian Manhunter pourrait servir à introduire la Ligue des justiciers puisqu'il est l'un de ses membres les plus éminent.. Difficile d'être exhaustif dans les supputations.

Et vous, quels sont vos pronostiques ?