La prochaine série Game of Thrones, adaptée des romans Tales of Dunk and Egg, prend tout le monde de court avec une nouvelle qui va faire des déçus. On vous donne les détails.

La série Game of Thrones est incontestablement l'un des plus gros cartons de HBO. Au-delà des seules audiences, l'adaptation des romans de George R. R. Martin s'est imposée comme une référence de la Pop culture et a commencé à essaimer les projets dérivés. Une nouvelle série préquelle est notamment en préparation. Cependant, la chaîne est contrainte de faire une annonce qui va décevoir celles et ceux qui l'attendaient.

La prochaine série Game of Thrones revoit ses plans

Les projets s'enchaînent autour de la saga du Trône de Fer. Le préquel House of the Dragon a encore rassemblé le public en masse l'an dernier. Pendant ce temps, un film et un jeu vidéo ainsi qu'une autre série se déroulant avant les événements que nous connaissons dans Game of Thrones sont en préparation. Cette dernière, intitulée A Knight of the Seven Kingdoms, avait été annoncée pour cette année. Mais, il y a du changement dans l'air.

La nouvelle est tombée hier, à l'occasion d'une présentation de la part de Warner Bros. Discovery à ses annonceurs. Ces derniers ont pu découvrir en avant-première la bande-annonce officielle de la nouvelle série Game of Thrones. Cependant, une surprise les attendait par la même occasion : une nouvelle date accompagnait les images. Contre toute attente, A Knight of the Seven Kingdoms est repoussée à 2026.

Mais, une petite consolation est tombée en même temps. Bien que la société n'ait pas indiqué de date précise au départ, il était prévu que le prochain préquel de Game of Thrones débarque en 2025. On s'attendait dès lors à une potentielle sortie pour la fin d'année. Finalement, on ne devrait pas attendre beaucoup plus longtemps pour découvrir A Knight of the Seven Kingdoms. Casey Blows, le PDG de HBO, a en effet pris la parole. Selon lui, la série serait toujours prévue pour l'hiver. Dès lors, la chaîne viserait un début de diffusion pour mars 2026 au plus tard.