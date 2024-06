Clairement l'événement le plus marquant du calendrier de juin pour Prime Video, The Boys ouvre ainsi sa quatrième saison et nous gâte déjà de trois épisodes sur les huit qui la composent. Butcher et ses amis en ont-ils encore assez dans le ventre contre le Protecteur et la mégacorporation Vought ? Voici quelques premiers avis sur la question.

Un retour globalement salué pour la série événement de Prime Video

Depuis son lancement en juillet 2019, The Boys s'est clairement hissée comme l'une des séries les plus populaires de Prime Video. Sa saison 4 qui a débuté aujourd'hui avec trois épisodes était donc particulièrement attendue au tournant. Toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin, et il s'agit a priori de l'avant-dernière fois pour Butcher et sa clique. La série posera en effet sa cape à l'issue de la saison 5. Prime Video a toutefois bien d'autres projets pour cet univers adressant une critique sanglante aux super-héros, avec entre autres une saison 2 pour son spin-off Gen-V.

Il convient donc de profiter encore de cette série principale tant que les fans le peuvent. Au vu des premiers avis sur la saison 4 de The Boys, ceux-ci sont d'ailleurs globalement favorables. Rotten Tomatoes lui adresse un joli 75%. Même constat du côté de la presse, avec une moyenne de 4/5. La vingtaine d'évaluations disponibles sur Metacritic se montre toutefois plus mitigée, avec une moyenne de 5,7/10.

Les irrévérencieux Boys ont-ils encore assez de force pour résister au Protecteur et ses mignons ? © Prime Video

Nos premières impressions sur la saison 4 de The Boys

Après avoir eu le temps de regarder les deux premiers épisodes de la dernière production de Prime Video, nous aurions tendance à rejoindre le ressenti favorable de Rotten Tomatoes et de la presse. La série place pour rappel son récit 6 mois après le magistral final de la précédente saison. Nos personnages favoris ont donc évolué, leurs arcs respectifs se densifient avec de nouvelles problématiques pour tenir le spectateur en haleine.

Et la série le fait plutôt bien, avec toujours ce savant mélange d'intrigue, d'humour gras, de violence débridée et de représentations peu élogieuses de l'anatomie humaine. Reste maintenant à voir si ce démarrage en assez grande forme saura tenir le rythme jusqu'au huitième épisode, et quel final la saison 4 nous réserve pour nous faire ou non trépigner d'impatience jusqu'à l'ultime saison 5. Affaire à suivre, sur Vought TV News.