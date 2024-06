Game of Thrones n'a pas dit son dernier mot, et l'un des prochains gros projets prend un tout autre tournant avec un changement majeur confirmé par George R.R. Martin.

La machine HBO continue de tourner à plein régime dans l'univers de Westeros. Alors que la deuxième saison de House of the Dragon est sur le point de débuter, une autre série dérivée de Game of Thrones se prépare en coulisses. Aujourd'hui, nous pouvons en apprendre un peu plus sur le sujet. De quoi encore explorer davantage l'univers palpitant de Game of Thrones.

Une série Game of Thrones renait

En ce moment, Westeros est en pleine effervescence. HBO s'apprête à lancer la deuxième saison de House of the Dragon, qui se déroule environ 200 ans avant les événements de Game of Thrones. Cette série explore la guerre civile des Targaryen, connue sous le nom de Danse des Dragons. En parallèle, HBO filme la première saison de A Knight of the Seven Kingdoms, basée sur les nouvelles de Dunk & Egg écrites par George R.R. Martin. Cette série devrait sortir en 2025 et suit les aventures d’un chevalier et de son jeune écuyer à travers les Sept Royaumes.

HBO a également plusieurs autres projets en développement, dont une série animée sur l’empire doré de Yi Ti, inspiré par la Chine, et des séries en direct sur Aegon le Conquérant et les voyages de Corlys Velaryon, le Serpent de Mer. Ten Thousand Ships fait partie de ces nombreux projets en cours. On vient d'ailleurs d'apprendre que pour le projet Ten Thousand Ships. George R.R. Martin a confirmé qu’Eboni Booth, dramaturge récompensée par le prix Pulitzer, est en train de rédiger un nouveau pilote pour ce projet ambitieux.

Tous à la mer

Ten Thousand Ships raconte l’épopée de la princesse guerrière Nymeria des Rhoynar. Après la dévastation de son peuple par l’Empire de Valyria, Nymeria a conduit les survivants dans un périple autour du monde, qui les a finalement amenés à s’installer à Dorne. Cette histoire, riche en détails et en aventures, offre un terreau fertile pour une série télévisée captivante.

Nymeria est connue pour avoir dirigé une flotte de dix mille navires transportant les Rhoynar à travers des mers dangereuses et des terres inexplorées. Après de nombreuses années de voyage, elle a formé une alliance avec Mors Martell à Dorne, unifiant la région sous leur règne.

George R.R. Martin a récemment annoncé sur son blog que Eboni Booth, dramaturge et lauréate du prix Pulitzer pour sa pièce Primary Trust, travaille dessus. Martin a exprimé son enthousiasme pour ce projet et pour la collaboration avec Booth, qu’il considère comme une jeune dramaturge talentueuse et prometteuse.

Le précédent script pour Ten Thousand Ships, écrit par Brian Helgeland, n’a pas été retenu par HBO. Bref, que du bon pour Game of Thrones.