On a récemment appris une très bonne nouvelle concernant le réalisateur de Fast and Furious 11. Et une bonne nouvelle ne vient jamais seul.

Fast and Furious 10 sortira le mois prochain au cinéma. Mais déjà, de premières informations tombent au sujet de sa suite. Logique, quand on sait que celle-ci sera directement liée, scénaristiquement, à son prédécesseur. Ce n'était pas le cas jusque-là. En l'occurrence, on apprend qu'Universal Pictures a choisi les scénaristes de Fast and Furious 11.

Universal a choisi les scénaristes du dernier film de la saga

Nos confrères américaines de Deadline sont les premiers a avoir rapporté l'information : les scénaristes de Fast and Furious 11 ont été choisis par Universal. Ils seront deux aux commandes, à commencer par Oren Uziel. Egalement connu en tant que producteur, l'homme a surtout travaillé en tant que scénariste au cinéma. Il a notamment écrit les scénarios de The Cloverfield Paradox (2018) et Escape Game 2 (2021). Il a aussi collaboré à l'écriture du film Mortal Kombat de 2021.

Oren Uziel

A ses côtés, on retrouvera la britannique Christina Hodson. Celle-ci est peut-être plus connue du grand publique pour les scénarios de Bumblebee (2018), mais surtout pour son travail chez DC Studios. On lui doit ainsi les scénarios de Birds of Prey (2019), du regrette Batgirl (annulé) et du futur The Flash (2023). On ignore pour l'heure quelle direction prendra le duo pour la conclusion de la saga.

Christina Hodson

Fast and Furious 11 a trouvé son réalisateur

On ne sais pas grand chose du dernier volet de la saga. Néanmoins, un nom est déjà tombé : celui de Louis Leterrier (L'Incroyable Hulk, Le Transporteur). Le Français a déjà réalisé Fast and Furious 10 et sera donc de retour pour conclure la franchise. Le président d'Universal semble en effet avoir été conquis par son travail. Il y a quelques jours, il a déclaré : "Louis a rejoint l'équipe de manière très fluide. Il a une compréhension innée de la franchise, qui est plus forte que jamais après deux décennies".

Louis Leterrier et Vin Diesel

En attendant d'en apprendre plus sur Fast and Furious 11, rappelons que le dixième volet principal de la saga sortira en salles le 17 mai 2023. Dom Toretto (Vin Diesel) et ses alliés devront affronter leur ennemi le plus redoutable, Dante (Jason Momoa).