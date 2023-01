Depuis que James Gunn et Peter Safran sont PDG de DC Studios on sait que les acteurs du SnyderVerse sont pour la plupart sur la touche à l'image de Henry Cavill et il y encore peu de temps ça ne sentait pas très bon pour Aquaman. Dans ce contexte, l'acteur Jason Momoa qui interprète le personnage a pris la parole en interview chez Variety.

Aquaman mort ou vivant ?

C'est donc lors d'une interview avec Variety, que Momoa a pu expliquer ce qu'il en est du futur d'Aquaram. Sa déclaration se découpe en deux parties distinctes, l'une sur le scénario du film et l'une sur son attachement au super-héros et sur le lien fort (et même l'amour) qu'il a pour le super-héros :

Le plus beau c'est que mon partenaire et moi en avons écrit le premier traitement et il s'agissait d'un projet de 55 pages, et une grande partie me voyait parler à l'ONU de ce qui se passe avec la fonte des calottes glaciaires Il n'y a pas de galaxie lointaine qui vient nous détruire ou des extraterrestres venu d'ailleurs. C'est nous qui ruinons notre planète. Nous devons nous rassembler et sauver notre maison.

Il a ensuite réaffirmé :

Je serai toujours Aquaman. Nous avons beaucoup de bonnes choses à venir.

Et l'acteur semble parler en connaissance de cause puisqu'il a eu l'opportunité de faire une réunion avec James Gunn et Peter Safran pour parler de l'avenir. Si dans l'interview il reste assez secret, sur son compte Instagram personnel il explique que tout s'est bien passé :

Bonnes nouvelles avec Warner. Incroyable ! J'aimerais pouvoir vous le dire, mais ça y est ! Peter, je t'aime. James, je t'aime... Vers l'avenir, vers l'avenir."

Il y a donc de fortes chances que l'acteur puisse continuer dans le rôle. Reste à voir maintenant si un autre film va être prévu ou non dans un avenir proche.