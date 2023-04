Débutée en 2001, la saga Fast and Furious prendra bientôt fin. Son dixième volet sortira au cinéma le 17 mai, et sa suite devrait signer la fin de la franchise au cinéma. Et il y a de quoi en attendre beaucoup !

Fast and Furious 10 sera bientôt disponible en salles. Mais celui-ci n'est même pas encore sorti, que l'on apprend déjà une grande nouvelle. Comme rapporté par Variety, Louis Leterrier sera de retour pour réaliser l'ultime volet de la saga. Rappelons que c'est déjà lui qui a réalisé Fast and Furious 10, après que Justin Lin a décidé de laisser le poste vacant. Celui-ci reste cependant coproducteur et coscénariste. Quoi qu'il en soit, Leterrier, que vous connaissez probablement pour Le Transporteur ou L'Incroyable Hulk du MCU, a visiblement réussi à gagner la confiance d'Universal. Voici en effet ce que déclare son président au sujet du réalisateur français :

Louis a rejoint l'équipe 'Fast & Furious' de manière très fluide. Il a une compréhension innée de la franchise, qui est plus forte que jamais après deux décennies. Sous sa direction, "Fast X" est un thriller de haute intensité. [Il contient ) toute l'action, l'émotion et les rebondissements spectaculaires auxquels les fans s'attendent, et plus encore. Nous sommes ravis qu'il continue à faire part de sa magie en tant que réalisateur.

Dans la foulée de cette annonce, Universal a lâché un second trailer pour Fast X. L'occasion de confirmer, si vous en doutiez encore, que le long-métrage sera bourré d'action et de scènes épiques. Un vrai blockbuster, donc, qui laissera sans doute sur le carreau les fans de la première heure moins portés sur les fusillades à outrance. Il n'en reste pas moins que les courses-poursuites s'annoncent prometteuses, et que le terrible Dante joué par Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones) respire la classe à plein nez. Cette bande-annonce en montre d'ailleurs un peu plus sur son alliée Cipher. Celle-ci est interprétée par Charlize Theron, qu'on retrouvera prochainement à l'affiche de Furiosa, le spin-off de Mad Max : Fury Road.

Après bien des missions et contre toute attente, Dom Toretto et sa famille ont su déjouer, devancer, surpasser et distancer tous les adversaires qui ont croisé leur route. Ils sont aujourd’hui face à leur ennemi le plus terrifiant et le plus intime. Emergeant des brumes du passé, ce revenant assoiffé de vengeance est bien déterminé à décimer la famille en réduisant à néant tout ce à quoi, et surtout à qui Dom ait jamais tenu.

Dante va débusquer et traquer Dom et sa famille aux quatre coins du monde, de Los Angeles aux catacombes de Rome, du Brésil à Londres et de l’Antarctique au Portugal. De nouvelles alliances vont se forger et de vieux ennemis réapparaitre. Mais tout va basculer quand Dom va comprendre que la cible principale de Dante n’est autre que son fils à peine âgé de 8 ans.