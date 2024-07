Après l'éclatant Dune 2, HBO nous propose d'explorer une période précédant de très loin la naissance du Lisan al Gaïb dans une nouvelle série, baptisée Prohecy et attendue en novembre sur Max. Même si Paul Atréides et son combat en compagnie des Fremen sur Arrakis ne sera pas au cœur de l'intrigue, nous assisterons aux prémices du plan qui figurera à terme son destin hors du commun. Voyez plutôt tout cela avec ce nouveau trailer.

La Prohecy de Dune s'écrit bientôt sur HBO Max

Annoncée en mai dernier, Dune Prohecy prend le choix ambitieux de nous narrer une histoire se déroulant 10 000 ans avant les livres originaux qui ont inspiré les films de David Lynch et Denis Villeneuve. Même si la série se déroule tant d'années en arrière, elle servira bien de préquelle à la destinée unique de Paul Atréides. Elle sera en effet consacrée aux origines de la sororité du Bene Gesserit. Plus précisément, nous y suivrons les sœur Valya et Tula Harkonnen dans leur combat pour mettre en place cet ordre ô combien important dans l'univers de science-fiction mythique.

Dune Prohecy compte comme directrice Alison Schapker (Lost). On y retrouve un plutôt joli casting, avec notamment Emily Watson et Olivia Williams dans les deux rôles principaux. D'autres acteurs connus comme Jodhi May (The Witcher) ou Travis Fimmel (Vikings) leur prêteront la réplique. La série sortira sur HBO Max en novembre prochain. Nous n'aurons donc pas à attendre longtemps pour voir ce que donne le résultat final, après un trailer ci-dessous qui donne envie d'en découvrir plus.

Il faudra cependant a priori s'armer d'un Bouclier de patience s'agissant de Dune 3. Celui-ci devrait adapter le livre « Messiah » de Frank Herbert et ainsi poursuivre l'arc de Paul Atréides, toujours avec Timothée Chalamet et Zendaya en tête d'affiche. Aux dernières nouvelles, celui-ci ne sortirait pas avant fin 2026. Les sables d'Arrakis n'ont donc pour l'instant que le vent pour les perturber.