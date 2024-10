Depuis plusieurs années, les séries Star Wars se succèdent avec des résultats mitigés. Si certaines, comme The Mandalorian, ont su captiver un large public et redorer l’image de la franchise, d’autres, telles que The Book of Boba Fett, ont reçu un accueil plus tiède. Cette inconstance a rendu les fans tantôt enthousiastes, tantôt déçus, avec des hauts et des bas dans la qualité des scénarios, des effets visuels et du développement des personnages. Au milieu de ce paysage contrasté, Obi-Wan Kenobi a réussi à marquer les esprits, laissant espérer une suite.

Une suite pour cette série Star Wars ?

Ewan McGregor a redonné espoir aux fans de Star Wars en évoquant la possibilité d’une saison 2 pour Obi-Wan Kenobi. Lors de la LA Comic Con, l’acteur a révélé que Disney et Lucasfilm "explorent" actuellement des idées pour cette nouvelle saison. Si rien n’est encore confirmé, c’est tout de même un signe encourageant, surtout après ses déclarations en février où il affirmait qu’il n’y avait aucune discussion en cours à ce sujet.

Malgré le succès de la première saison et l'enthousiasme autour du retour de Hayden Christensen dans le rôle d'Anakin Skywalker, Disney n’a pas encore officialisé une saison 2. Cela contraste avec d'autres séries Star Wars qui ont été renouvelées rapidement, comme The Mandalorian.

Pourtant, McGregor est déterminé. Il a même partagé son envie de tourner des scènes supplémentaires avec Christensen, notamment des flashbacks inspirés de Star Wars: The Clone Wars. Selon lui, il y a encore beaucoup d’histoires à raconter entre la fin de la série Obi-Wan Kenobi et l’époque où Alec Guinness incarne le personnage dans la trilogie originale.

Un univers en pleine ébullition

Pendant que l’avenir d’Obi-Wan reste flou, l’univers Star Wars continue d’évoluer. Plusieurs projets sont en cours, comme la série Star Wars: Skeleton Crew qui arrive en décembre 2024. On attend également la saison 2 de Andor et de Ahsoka. Sans oublier le film centré sur The Mandalorian et Grogu prévu pour mai 2026.

Source : IGN