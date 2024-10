Comme chaque lundi, on entame la semaine avec un récapitulatif des prochaines sorties SVOD sur Netflix, Disney+, Prime Video et Max. Et Amazon est peut-être déjà vainqueur par K.O tant au niveau de la quantité de nouveaux programmes, que de la qualité avec certaines des œuvres les plus cultes du grand écran et du petit écran. Pour les fans de James Bond par exemple - coucou Camille -, il y a tous les films 007 anciens et récents... avec même Mourir Peut Attendre (No Time to Die). La semaine 41 va également offrir un incontournable aux abonnés.

Tous les films Prime Video de la semaine du 7 au 13 octobre 2024

Les premières sorties Prime Video ont accueilli une tonne de films dont la collection James Bond, Carrie (1976), Candyman (2021), Pulsions, Cyborg, Quand Harry rencontre Sally ou encore Alita: Battle Angel. Pour cette semaine du 7 au 13 octobre, c'est sans surprise beaucoup plus calme, mais c'est désormais une habitude. L'espionnage et l'action sont à l'honneur avec trois nouveaux films piles dans le thème, à savoir Les Flingueuses avec Sandra Bullock et Melissa MacCarthy, Les Espions d'à Côté ou encore Hitman. Oui, l'adaptation ratée de la licence culte.

Si l'exploration d'autres planètes vous fait rêver, Seul sur Mars de Ridley Scott débarque sur Prime Video dès le 10 octobre 2024. Un long-métrage de SF avec où l'astronaute Mark Watney (Matt Damon) est laissé pour mort sur la planète Mars. S'ensuit une course contre-la-montre pour survivre et tenter de regagner la Terre. Si vous avez toujours rêvé de voir Russell Crowe en exorciste pour le Vatican, qui conduit un vespa, L'Exorciste du Vatican sera disponible sur Prime Video le même jour.

10/10 Les Flingueuses (2013) Hitman: Agent 47 Les Espions d’à Côté Le Crime de l’Orient-Express (2017) Seul Sur Mars L’Exorciste du Vatican



Toutes les séries de la semaine du 7 au 13 octobre 2024

Au niveau des séries, les sorties Prime Video du 7 au 13 octobre 2024 font la part belle aux vraies nouveautés. Si vous aimez les concepts originaux, Le Meilleur Pâtissier et Scream, vous pourriez être tentés par Killer Cakes. Mercotte et Cyril Lignac sont remplacés par Matthew Lillard (Scream, Cursus Fatal) et Danielle Harris (Urban Legend, Halloween 2 de Rob Zombie) qui doivent évaluer les gâteaux les plus terrifiants préparés par quatre équipes de pâtissiers. En jeu : 20 000 dollars et le Couteau d'Or.

L'une des séries les plus chères de l'histoire, Citadel, revient sur Prime Video avec le spin-off italien Citadel: Diana. Enfin on termine par l'arrivée avec une série absolument légendaire : X-Files. Les saisons 1 à 11, soit l'intégralité des épisodes, seront accessibles sur Amazon Prime Video à partir du 10 octobre 2024.

Que dire ? Ce n'est ni plus ni moins que l'une des meilleures séries de tous les temps qui a marqué l'histoire du petit écran, et qui a influencé le monde des séries télévisés. Entre ses deux personnages principaux charismatiques, Mulder (David Duchovny) et Dana Scully (Gillian Anderson), ses thématiques (paranormal, complot...) et sa capacité à faire frissonner les téléspectateurs, X-Files a su créer l'événement à chaque fois. Pour les plus jeunes, c'était un vrai rendez-vous hebdomadaire lors de sa diffusion sur M6. N'ayez pas peur du côté rétro et foncez découvrir ce monument.

8/10 Killer Cakes - Saison 1

10/10 Citadel: Diana - Saison 1 The X-Files - Saisons 1 à 11



Source : Amazon Prime Video.