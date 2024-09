Après de longs mois d’attente, la suite de Bleach Thousand-Year Blood War va enfin arriver. Tandis que Bandai continue de mettre en avant son Bleach Rebirth of Souls, son nouveau jeu de combat ultra prometteur, la série animée, elle, se fait attendre. Alors que les deux premières parties semblent déjà très loin, les fans attendent bien sagement la suite en se rongeant les ongles. Mais c’est bon, on y arrive. On a enfin une date de sortie.

Oui, la diffusion de la suite de Thousand-Year Blood War, la nouvelle saison de Bleach, est imminente. Après The Blood Warfare (2022, 13 épisodes) et The Separation (2023, 13 épisodes), c’est au tour de The Conflict, la suite, d'être attendu de pied ferme par les fans. Des fans qui n'en peuvent plus d'attendre.

Cette troisième partie devrait avoir à peu de chose près autant d’épisodes que les deux morceaux précédents.

On en aura le cœur net sous peu puisque la Partie 3 de Bleach arrivera le 5 octobre prochain sur Disney+ chez nous. Dans un tout petit mois donc, ça arrive très vite.

En théorie, ce pan de l’histoire devrait couvrir ce qui reste du dernier arc narratif du manga. Après ça, tout devrait bel et bien être fini… ou pas. Nous verrons ce qu’il en est. D’ici là, vous pouvez toujours faire une piqûre de rappel en replongeant dans l’intégralité des parties 1 et 2, toujours dispo sur Disney+. Au total, c'est 26 épisodes qui vous attendent sur la plateforme SVOD.