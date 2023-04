Le réalisateur James Gunn est de retour pour réalisé Les Gardiens de la Galaxie 3 après avoir été brièvement renvoyé par Disney en 2018 en raison de tweets controversés. L'attente est assez grande, surtout quand on connait le succès de Marvel avec cette équipe de super-héros de l'espace. Les acteurs principaux du film à savoir Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper et Vin Diesel, sont tous de retour pour reprendre leurs rôles respectifs. On retrouve même Pom Klementieff qui reviendra également en tant que Mantis et Karen Gillan en tant que Nebula. Bref, du beau monde au programme avec toujours un casting 5 étoiles.

Les Gardiens de la Galaxie 3 et plusieurs surprises

Ce n'est pas une nouveauté et on sait que Marvel est habitué des scènes post-génériques pour ses films. Et Les Gardiens de la Galaxie 3 n'échappera pas à la règle puisque James Gunn en personne vient de confirmer dans un post Instagram que le prochain film aura le droit à deux scènes de ce type. Dans ce contexte on peut s'attendre à de belles choses d'autant que Les Gardiens de la Galaxie 3 conclura la trilogie de Gunn. Le film suivra l'équipe de bras cassés en mission pour sauver à nouveau l'univers d'une menace existentielle.

C'est un film capital pour conclure l'arc narratif de plusieurs personnages. Gunn a d'ailleurs souligné l'importance de ce long métrage pour terminer plusieurs histoires dont celle de Rocket, qui devrait être de premier plan dans ce troisième film. L'homme, désormais à la tête du DCU a même expliqué que la chose la plus importante pour lui était l'histoire de Rocket, puis dans un second temps celle des autres.

Rocket est le protagoniste secret des Gardiens de la Galaxie, et en a toujours été le centre pour moi, et c'est vraiment satisfaisant. La raison pour laquelle je suis revenu et j'ai décidé de faire ce film, c'est parce que j'avais vraiment envie de conclure tout ça. L'histoire de Rocket devait être racontée - et elle a été laissée en suspens après le Vol 2.

Rocket sera au centre du film.

Les Gardiens de la Galaxie : quand sort le film du MCU ?

Les Gardiens de la Galaxie 3 est prévu pour le 3 mai 2023 et il devrait s'agit du dernier film de James Gunn pour Marvel, qui travaille désormais main dans la main avec Warner pour créer le futur de DC Comics au cinéma. Ce fut une belle histoire entre le réalisateur et l'entreprise Disney (malgré un moment de tension en 2018) et on espère que le film singera une belle apothéose pour le départ du réalisateur. Comme un dernier adieu.