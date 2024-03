En 2018, nous avons pu découvrir l'excellent Ready Player One sur grand écran. Et il faut bien l'admettre, c'était tout de même assez spectaculaire. Forcément, les fans ont voulu en savoir plus sur la potentielle suite à venir. Mais comme rien n'est jamais simple, il y a eu plusieurs informations contradictoires. Au final, les nouvelles sont bonnes et l'espoir renaît. Surtout que c'est le grand Spielberg qui s'exprime directement. De quoi souffler un bon coup.

Ready Player Two en route

Lors d'une interview accordée à Showbiz 411 lors de la soirée de gala d'Universal Pictures au Soho House après les Oscars 2024, Spielberg a partagé des nouvelles concernant ses projets futurs. Le réalisateur a déclaré qu'aucun projet ne serait mis en production en 2024, soulignant qu'il était dans une "phase de découverte" pour déterminer ses prochains défis. Cependant, il a confirmé son implication en tant que producteur dans la suite de Ready Player One.

Steven Spielberg a donc confirmé son rôle de producteur dans la très attendue suite, Ready Player Two. Cette annonce intervient après des années d'incertitude quant à la réalisation de cette suite. Le film original, adapté du roman éponyme d'Ernest Cline et co-écrit par Zak Penn, transporte les spectateurs dans un futur dystopique. Les individus cherchant à échapper à la réalité s'immergent dans une simulation de réalité virtuelle appelée OASIS, explorant un univers riche en références à la culture populaire. Le casting du premier film comprenait des acteurs tels que Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, T.J. Miller, Simon Pegg et Mark Rylance. On ne sait pas encore si certains d'entre eux seront de retour pour la suite.

Un succès évident mais une suite qui a eu du mal à se lancer

Bien que le succès commercial du premier film, qui a récolté plus de 607 millions de dollars au box-office mondial, ait rapidement suscité des discussions sur une suite potentielle, la confirmation d'une suite cinématographique à Ready Player One s'est faite attendre. Ernest Cline, l'auteur du roman, a ravivé les spéculations en 2020 avec la publication de son deuxième livre, Ready Player Two, et l'annonce précoce d'une adaptation cinématographique. Malgré cela, le feu vert officiel de Warner Bros pour le film Ready Player Two n'avait pas encore été annoncé. L'implication de Spielberg en tant que producteur est particulièrement intéressante compte tenu de sa réticence générale à travailler sur des suites, à l'exception notable des franchises Indiana Jones et Jurassic Park.