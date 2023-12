Après Netflix et Prime Video, il est de temps de voir ce que Disney+ réserve à ses abonnés pour la semaine 50. Mais avant cela, petit retour en arrière sur les premières nouveautés du mois. Depuis quelques jours, les amoureux de l'homme araignée peuvent re(voir) la quasi-intégralité des films live-action Spider-Man. Quasi-intégralité étant donné que No Way Home et Across the Spider-Verse restent indisponibles. Les enfants ont pu se mettre devant Paddington 1 & 2, ainsi que les séries The Ghost and Molly McGee et Les Super-Vilains de Valley View. Le Doctor Who a également fait comeback avec ses épisodes spéciaux et ce n'est pas terminé. Découvrez les nouvelles sorties Disney+ de décembre 2023.

Les films Disney+ du 11 au 17 décembre 2023 (S50)

Avec le démarrage en trombe des nouveautés Disney+ du mois il y avait de fortes chances pour que le soufflet retombe. Et malheureusement, c'est le cas au niveau du nombre de films prévus pour la semaine du 11 au 17 décembre 2023. Ils ne sont que deux ! Le premier à faire son entrée le 13 décembre prochain, c'est le long-métrage d'animation Mickey sauve Noël. Une réalisation de David Brooks qui n'est pourtant pas familier avec cet univers enchanteur et davantage destiné à un public jeune. Dans cette aventure inédite, la souris aux grandes oreilles n'a qu'une idée en tête : offrir le meilleur Noël possible à ses amis. Un accident va cependant tout remettre en cause et amener la bande à apprendre le véritable sens de cette fête.

Le film événement de la semaine 50 sur Disney+, ce sera Thor Love and Thunder. Un long-métrage Marvel important pour la maison des super-héros, mais qui a fait un flop critique. Selon Rotten Tomatoes, c'est l'un des pires projets du MCU. Un épisode notamment mal-aimé pour son trop-plein de blagues foireuses, un défaut d'ailleurs a moitié reconnu par Chris Hemsworth. À découvrir si vous êtes un fan absolu de l'univers, au point de vouloir tout regarder, sinon on vous conseille plutôt de vous rabattre sur les précédents. Même Ragnarok est bien au-dessus de ce Thor 4.

Les films de la semaine 50

Mickey sauve Noël (13 décembre)

Thor Love and Thunder (15 décembre)

Les séries Disney+ de la semaine 50 avec un manga drôle et violent

La série Disney+ de la semaine du 11 au 17 décembre 2023 est un anime : Undead Unluck. L'adaptation du manga chapeautée par David Production et TMS Entertainment, à qui l'on doit le cultissime JoJo's Bizarre Adventure, Captain Tsubasa (2018) ou encore Détective Conan.

« Andy, un Négateur doté de la capacité « Undead », cherche depuis longtemps une personne pouvant lui offrir une « vraie mort ». Fûko Izumo apporte le malheur à quiconque la touche en raison de sa capacité « Unluck ». Tous deux décident de rejoindre l’Union, une organisation qui a pour but de contrôler le monde et de le protéger des phénomènes inexpliqués. Ainsi ils explorent les mystères du monde tout en cherchant la plus belle des morts ».

La saison 2 de Soundtrack diffusera quant à elle ses épisodes 3 & 4. Un K-Drama qui raconte la relation entre deux amis de très longue date, Suho et Hyeonseo, qui se retrouvent après avoir été en couple durant six ans. Une romance sur fond musical avec Han So-Hee, l'actrice principale de la série Netflix My Name. Ces nouveaux épisodes seront sur Disney+ le 13 décembre.

Les séries de la semaine 50

Soundtrack - saison 2 épisode 3 & 4 (13 décembre)

Undead Unluck - épisode 1 (13 décembre)

Les nouveautés documentaires et émissions (S50)

Disney+, à l'inverse de Netflix et Prime Video, ne fera pas l'impasse sur les documentaires. Pour la semaine 50, la firme aux grandes oreilles a même une très jolie surprise. Le réalisateur français Laurent Bouzereau proposera Héros éternels : Indiana Jones & Harrison Ford. Un doc qui va s'efforcer de résumer la carrière de l'acteur emblématique en dressant un portrait visiblement complet sur sa filmographie. Mais forcément, il y aura un zoom tout particulier sur son rôle d'archéologue, des tout débuts avec Les Aventuriers de l'arche perdue à Indiana Jones 5. Un reportage avec des interviews des protagonistes de cette oeuvre du culte du cinéma, mais également des images d'archives.

Un autre monument sera aussi étudié dans les nouvelles sorties Disney+ de la semaine : Les Beatles. Le cinéaste Olivier Murray fera un gros plan sur l'histoire derrière l'ultime morceau du groupe avec « Now and Then : Le Dernier Morceau des Beatles ». Une immersion au sein de la formation à un moment charnier avec des commentaires de Ringo, George, Sean Ono Lennon et même de Peter Jackson.

Les documentaires et émissions de la semaine 50

Science Fair: The Series (11 décembre)

Now and Then : Le Dernier Morceau des Beatles (13 décembre)

Héros éternels : Indiana Jones & Harrison Ford (15 décembre)