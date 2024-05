Pour ceux qui en ont un peu ras-le-bol de Marvel et ses super-héros, ou de Star Wars et la multiplication folle de ses séries, sachez que Disney+ prépare le grand retour d’une série qui aura bercé l’enfance, ou l’adolescence, de beaucoup de trentenaires actuels. Une série pour jeunes initialement diffusée sur Disney Channel qui s’apprête à faire un retour fracassant !

Une série classique revient bientôt sur Disney+ !

Dans les années 2000 sur Disney Channel, il y avait Phénomène Raven, La Guerre des Stevens ou encore Lizzie McGuire et Hannah Montana, mais les amateurs de sorcellerie n'avaient d’yeux que pour Les Sorciers de Waverly Place. Diffusée sur la chaîne de 2006 à 2013, elle était, à son époque, la série la plus longue de Disney Channel, devant Phénomène Raven en l'occurrence. Près de 110 épisodes mettant en vedette notamment Selena Gomez, désormais devenue une superstar de la chanson, mais aussi de la télévision ou encore du cinéma. On la retrouve d’ailleurs dans la série Disney+ Only Murders in the Building depuis plusieurs saisons déjà.

Les sorciers de Waverly Place sont pour beaucoup une série culte de l’enfance et de l’adolescence. Une popularité qui a d’ailleurs donné des idées à Disney puisqu’une suite arrivera prochainement sur la plateforme SVOD, et Selena Gomez va y passer faire un tour. Annoncée il y a peu, la série arrivera cette année sur Disney+, mais on n'a pas encore de date de sortie précise à se mettre sous la dent. Toutefois, histoire de nous faire patienter, on a eu le droit à une première image du casting, avec notamment Selena Gomez (Alex Russo) et David Henrie (Justin Russo) aux côtés de nouvelles têtes comme Janice LeAnn Brown (Euphoria - qui joue Rue jeune), Alkaio Thiele, le très jeune Max Matenko ou encore Mimi Gianopulos, aperçue dans plusieurs séries à succès comme The Big Bang Theory.



Une partie du casting du retour des Sorciers de Waverly Place ©Disney

Cette suite très attendue nous fera suivre la nouvelle vie de Justin Russo désormais humain, marié avec des enfants qui, du jour au lendemain, va devoir revenir sur certaines de ses décisions pour aider un jeune sorcier venu lui demander son aide. Si Selena Gomez passera faire un coucou, il a bien été dit qu’elle ne serait pas un personnage régulier.