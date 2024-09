Disney+ n'a pas dévoilé toutes ses sorties de septembre 2024, mais on sait déjà qu'il y aura une série Marvel attendue. Après avoir affronté Elizabeth Olsen (La Sorcière Rouge) dans WandaVision, Kathryn Hahn reprend son rôle d'Agatha Harkness dans Agatha All Along. Va t-elle pouvoir retrouver ses pouvoirs perdus ? C'est tout l'objet de sa quête. Les deux premiers épisodes seront disponibles dès le 18 septembre 2024. Dans un communiqué, la plateforme annonce aussi enfin une date pour le retour de cette série culte de votre enfance. C'est pour très bientôt comme promis !

Ce n'est pas la première fois que Disney+ fait revivre des succès du passé. Le service de streaming vidéo a fait revenir Doctor Who et a offert une suite à la série animée X-Men 92 avec X-Men 97. L'un des meilleurs shows télévisés de la plateforme soit dit en passant. Mais la firme aux grandes oreilles ne va pas s'arrêter en si bon chemin. D'ici la fin de l'année, Disney+ compte ramener Les Sorciers de Waverly Place sur le devant de la scène. Une série chère à beaucoup de monde avec Selena Gomez.

Il ne s'agira pas d'un reboot, ni d'un remake. Intitulée Wizards Beyond Waverly Place, cette série Disney+ est une suite avec les deux acteurs originaux principaux, David Henrie et Selena Gomez. Les deux comédiens seront à la production, mais ne seront pas impliqués de la même manière. En effet, l'actrice et chanteuse Selena Gomez, qui est l'affiche de la saison 4 d'Only Murders in the Building, sera une « simple » guest-star.

Pour cette nouvelle série Disney+ Les Sorciers de Waverly Place, David Henrie (Justin Russo) devra former une apprentie sorcière jouée par Janice LeAnn Brown vu dans Euphoria sur Max. « Wizards Beyond Waverly Place suit Justin Russo (David Henrie), à l'âge adulte, qui a choisi de mener une vie normal de mortel avec sa famille. Giada (Mimi Gianopulos), Roman (Alkaio Thiele) et Milo (Max Matenko). Lorsque la soeur de Justin, Alex Russo (Selena Gomez) amène Billie (Janice LeAnn Brown) chez lui pour demander de l'aide, Justin se rend compte qu'il doit ressortir ses talents de magicien pour encadrer l'apprenti sorcière. Tout en jonglant avec ses responsabilités quotidiennes et en préservant l'avenir du Monde des Sorciers ». Les huit premiers épisodes de Wizards Beyond Waverly Place seront disponibles sur Disney+ le 30 octobre 2024.

Source : Disney.