Alors que Prime Video et Netflix attaquent la rentrée en misant sur la quantité, les autres plateformes de SVOD la jouent autrement. De fait, Max et Disney+ misent davantage sur l'événement, notamment en puisant dans le catalogue de leurs super-héros. Alors que la première a de quoi faire du côté de DC, la seconde poursuit dans l'adaptation de l'univers Marvel. Sa nouvelle série hyper attendue vient justement de sortir, mais les critiques ne sont pas aussi dithyrambiques qu'on aurait pu l'espérer.

La magie n'opère pas totalement pour la création de Disney+

Au regard de la grande campagne de promotion pour sa nouvelle série originale Marvel, on se dit que Disney+ doit attendre beaucoup d'Agatha All Along. S'attardant sur un personnage de second plan de l'univers super-héroïque, elle a pourtant le potentiel de rebondir sur une autre production à succès. De fait, étant au cœur des événements de Wandavision, la série dédiée à la Sorcière rouge, Agatha Harkness avait enfin l'occasion de sortir complètement de l'ombre. Mais, d'après les premières critiques, il n'est pas certain qu'elle marque les esprits.

La série a, effectivement, reçu un ‘simple’ 67 de la critique sur Metacritic (sur la base de 28 reviews), soit le même score que She-Hulk. Au moins, pour le moment, elle s'en sort avec un 5,8/10 du public, contre 2,7 pour l'avocate verte. La série Loki, très appréciée du public avec son 7,4, n'est pas loin devant avec un 70 de la critique. Mais, en comparaison, Wandavision obtenait un 77 des médias et un 7/10 des spectateurs, faisant consensus.

Ainsi, on peut lire dans le Hollywood Reporter que la série montre un « potentiel entravé à la fois par le besoin de précipiter l'intrigue et par la conscience qu'Agatha doit être l'attraction principale ». On s'attachera alors plus à sa distribution, aussi enchanteresse que les bandes-annonces le laissent entendre. La critique Angie Han trouve que Kathryn Hahn est « un délice sardonique dans le rôle d'Agatha », à l'image de sa prestation dans Wandavision. Tout cela se conclut par un mitigé 60/100 pour Metacritic.

Du côté de Variety, Alison Herman relève les mêmes soucis au niveau de la trame narrative. Mais, selon elle, avoir Jac Schaeffer à la barre après Wandavision est ce qu'il faut pour poursuivre sur la lancée du personnage d'Agatha tel qu'il y est présenté. Ainsi, la nouvelle série de Disney+ nécessite le « minimum de connaissances sur Marvel pour s'amuser ». Porté par son rôle-titre, elle se distingue du reste des productions Marvel justement par son « humour ». S'y ajoute aussi une « ambiance référentielle » particulièrement méta. On comprend le 80/100 donné par le média.

Le Times ne semble cependant pas du même avis. Qualifiant Agatha All Along de « Hocus Pocus pour la génération Z », le critique Jake Helm juge que l'humour rate souvent sa cible. Comptant parmi les moins convaincus, il ne donne qu'un 40/100 à la série de Disney+. Il semblerait que son collègue Robert Lloyd du LA Times ait été davantage séduit par l'aspect comique. Mais, ce n'est pas tout. Il a également particulièrement adhéré au suspens du show et à ses petites touches effrayantes, lui donnant une note de 90.

Que raconte Agatha All Along ?

Nouvelle production originale de Disney+, Agatha All Along s'inscrit dans la continuité d'une autre série-phare de la plateforme. À la fin de Wandavision, Agatha Harkness tombait les masques. Ayant révélé son identité de sorcière derrière le visage d'Agnes, la voisine trop curieuse de Wanda, elle cherche désormais à reconstruire un coven (une réunion de sorcières en somme).

On retrouve donc Jac Schaeffer à la réalisation, s'attaquant cette fois à un univers de dark fantasy. Pour retransmettre l'ambiance adéquat, il peut compter sur les compositions de Christophe Beck. Lui-même est épaulé par Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez pour les chansons. Ils reforment ainsi le trio musical derrière les deux opus de La Reine des neiges.

Enfin, Kathryn Hahn rempile dans le rôle d'Agatha. Mais, elle est accompagnée dans cette aventure par un beau casting de télévision. De fait, elle avance à ses côtés avec Joe Locke, la vedette de Heartstopper. On note aussi la présence de Debra Jo Rupp, connue pour ses rôles dans That '70s Show et Friends. On se réjouit aussi de retrouver Aubrey Plaza. Mise en lumière depuis Parks and Recreation, sa carrière ne fait que grimper depuis quelques années.

Les deux premiers épisodes d'Agatha All Along sont d'ores et déjà disponibles. La mini-série en comptera 9 au total, d'une quarantaine de minutes chacun. Retrouvez la suite chaque jeudi sur Disney+.