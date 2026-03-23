Il y a du nouveau cette semaine sur Disney+ et ça va vous plaire. De grosses séries débarquent sur la plateforme de SVOD, dont une nouveauté française très prometteuse.

La Company aux grandes oreilles frappe fort cette semaine. Disney+ pourrait bien retenir l'attention plus que certains concurrents, y compris Netflix et Prime Video, compte tenu des nouveautés qui débarquent sur la plateforme de SVOD. Pas de film supplémentaire en vue, mais des séries issue d'univers on ne peut plus culte. Découvrez le programme avec nous.

De nouvelles séries à ne pas manquer du 23 au 29 mars sur Disney+

Il y a du nouveau du côté des séries sur Disney+ cette semaine, et pas des moindres. Les nostalgiques de Disney Channel auront par exemple le plaisir de remonter le temps 20 ans en arrière pour un épisode hommage à la série musicale Hannah Montana. Pour les amateurs de marvelleries, l'événement sera mercredi avec la sortie de la saison 2 de Daredevil Born Again. Après la réussite de la saison 1, les fans découvriront les nouveaux enjeux qui attendent Matt Murdock.

Mais la curiosité du public se tournera en grande partie vers la nouveauté du jour. C'est ce lundi 23 mars que sort la nouvelle adaptation en live-action de Lucky Luke. Cette énième itération marque une nouvelle collaboration des scénaristes Mathieu Leblanc et Thomas Mansuy après Belphégor. Mais, surtout, elle propose une version inovante du cowboy qui tire plus vite que son ombre. Plus sérieux sans manquer d'humour, l'as de la gâchette incarné par Alban Lenoir est enfin vulnérable. Mais saura-t-il convaincre le public ? À vous de le découvrir dès cette semaine parmi les nouvelles séries de Disney+ :

23 MARS : Lucky Luke — nouvelle adaptation événement en live-action

24 MARS : Hannah Montana : spécial 20 ans ! — Miley Cyrus revient sur la série qui a lancé sa carrière. Magicampers, les Aventures de Rosie & Cornelis — nouvelle série jeunesse avec des animaux magiques.

25 MARS : Daredevil: Born Again | saison 2, début de diffusion — la suite de la série Marvel à succès.



Pas de nouveau film avant le mois d'avril

Les cinéphiles sont en revanche délaissés cette semaine sur Disney+. La plateforme a néanmoins accueilli de belles nouveautés plus tôt ce mois-ci. Pas plus tard que ce week-end, le catalogue accueillait Elio, le dernier film d'animation des studios Pixar. Plus tôt, nous avons également pu redécouvrir des classiques tels que 2012, American Psycho ou les premiers Men in Black. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le mois d'avril pour découvrir les prochains long-métrages qui régaleront les abonnés.