La série Daredevil Born Again a fait ses débuts il y a quelques semaines seulement. Pour autant, une bonne nouvelle s'annonce d'ores et déjà pour la suite, à commencer par la saison 2.

La carrière des super-héros Marvel est loin d'être terminée. Outre les gros films qui se préparent actuellement, il y a encore de la place pour eux sur le petit écran. Parmi les productions les plus appréciées, Daredevil Born Again devrait prochainement revenir pour une deuxième saison sur Disney+. Jusqu'à présent, on ne pouvait qu'émettre des hypothèses sur le calendrier de sortie. Mais, de nouvelles déclarations nous en disent un peu plus sur le retour de Matt Murdock dans son costume.

Daredevil Born Again reviendra pour une saison 2 et plus

Il en a fait du chemin Matt Murdock (Charlie Cox) depuis son passage par Netflix et le rachat des droits par Disney. Après une première série, il a renfilé son accoutrement de super-héros pour une suite intitulée « Daredevil Born Again ». Dirigée par Matt Corman, Chris Ord et Dario Scardapane, sa première saison a reçu un relativement bon accueil à sa sortie en mars dernier. Dès lors, le public espère déjà qu'elle se poursuivra sur le long terme.

Ça tombe bien, car une deuxième saison a été annoncée en 2024. Sa production vient d'ailleurs de débuter, pour une diffusion qui pourrait arriver vite sur Disney+. En effet, ScreenRant a pu interroger Brad Winderbaum, le producteur exécutif de la série et le responsable du streaming chez Marvel. On peut maintenant dire que c'est officiel : la saison 2 de Daredevil Born Again « sortira l'année prochaine ». L'un des showrunners, Dario Scardapane, précise même davantage le calendrier sur son compte Instagram, évoquant le mois de mars 2026.

Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle que le producteur partage. De fait, il semble que Disney et Marvel ont des plans sur le long terme pour Daredevil. Du moins, lui espère que la série se poursuivre pour une saison 3 et plus encore. Déjà annoncé pour le film Avengers 5 Doomsday, Matt Murdock ne va pas chômer dans les années à venir !

Je pense que ce monde est extrêmement riche et qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter dans les rues de New York. Brad Winderbaum, pour ScreenRant.