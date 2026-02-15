Ça se bouscule déjà pour le mois de mars 2026 sur les plateformes de SVOD. Les premières nouveautés ont commencé à se confirmer çà et là, de Netflix à Prime Video, en passant évidemment par Disney+. Ce dernier promet déjà un bon moment de cinéma avec l'un de ses films qui ont marqué l'année passée. Mais ce n'est pas tout, car plusieurs séries ont déjà pris date dans le catalogue. Découvrez le programme avec nous.

Ce film d'animation de 2025 confirmé pour mars 2026

L'année commence décidément fort sur Disney+. Depuis que la plateforme de SVOD est parvenue à revisiter ses accords pour la chronologie des médias en France, le temps d'attente entre une sortie au cinéma et dans le service à la demande s'est considérablement réduit. Nous le constatons une fois de plus avec l'arrivée d'Elio, le film d'animation sorti l'an dernier en salles. On y suit l'aventure du garçon éponyme, qui peine à trouver sa place parmi les siens sur Terre. Il tourne alors sa tête vers les étoiles, sans se douter qu'il allait être embarqué dans une série de péripéties à cause d'une organisation intergalactique. Familial et joliment raconté, c'est une œuvre qui laisse rêveur. Alors ne loupez pas la date de sortie :

20 MARS : Elio — film d'animation Walt Disney Pictures sur un petit garçon qui cherche sa place dans les étoiles.



Plusieurs séries se préparent pour Disney+

Disney+ a aussi quelques séries en réserve pour le mois de mars 2026. Deux noms très attendus sont déjà sur toutes les lèvres. D'une part, nous allons enfin découvrir la nouvelle adaptation de la bande-dessinée Lucky Luke. Cette production française conduite par Mathieu Leblanc et Thomas Mansuy reste encore relativement discrète. Toutefois, nous savons déjà qu'Alban Lenoir (Kaamelott, Balle perdue) campera le rôle du cow-boy qui tire plus vite que son ombre. Il pourra en plus compter sur la participation d'Alice Taglioni, Camille Chamoux ou encore Jérôme Niel à ses côtés. De l'autre côté, nous aurons le plaisir d'assister au retour de Charlie Cox dans le costume de Daredevil. Le super-héros Marvel affrontera de nouveau danger dans la saison 2 de Born Again. Alors ne ratez pas le programme :

12 MARS : La vie secrète des épouses mormones | saison 4 — téléréalité sur un groupe de femmes qui ont connu un scandale.

23 MARS : Lucky Luke — l'adaptation phénomène avec Alban Lenoir.

25 MARS : Daredevil: Born Again | saison 2 — retour de l'avocat le plus emblématique de Marvel.

