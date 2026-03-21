Le mois de mars continue d'offrir de grosses nouveautés à Disney+. La plateforme de SVOD ajoute à son catalogue l'un de ses derniers films, sortis pas plus tard qu'en 2025.

Avouez, vous aussi vous avez craqué pour Disney+ en partie pour ses films d'animation, non ? C'est clairement l'un des arguments forts de la plateforme contre des concurrents même aussi importants que Netflix et Prime Video. Justement, cette semaine est ponctuée de belles sorties pour le service de la Company aux grandes oreilles. Le catalogue fait de la place pour l'une de ses créations de 2025, signée d'une équipe qu'on ne présente même plus.

Un film d'animation à ne pas louper sur Disney+

Quand on parle des studios Pixar, tant de titre de renom défilent. Toy Story, Wall-E, Vice Versa... L'équipe qui a rejoint l'écurie Disney en 1995 nous a fait vivre tant d'émotions et d'aventures mémorables en 40 ans d'existence. Et elle continue de le faire encore aujourd'hui. L'an dernier, elle sortait son dernier film d'animation, l'histoire d'un jeune garçon rêveur qui voit son destin prendre un tournant inattendu.

Elio, c'est un film sur les rêves inaboutis et la solitude. Pixar y déploie tout son savoir-faire pour donner vie à un jeune orphelin, qui vit avec sa tante, militaire qui a renoncé il y a bien longtemps à devenir astronome. Souvent seul, il a quand même hérité d'elle une véritable passion pour l'espace. Malgré cela, il ne s'attendait certainement pas à se retrouver au cœur d'une affaire intergalactique avec des extraterrestres ! Disney+ vous propse ainsi de découvrir cette aventure d'un garçon de 11 ans qui n'a pas fini de vous mettre des étoiles dans les yeux.

Évincé par toute la promotion en faveur de Zootopie 2 l'an dernier, Elio n'a reçu qu'un accueil timide en salles. Pourtant, ce film d'animation Pixar n'a pas démérité aux yeux de la critique. Alors si vous étiez passé à côté en 2025, c'est le moment de vous rattraper. Il est disponible dès maintenant en France sur la plateforme Disney+.